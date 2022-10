Anies Baswedan Bicara 3 Faktor dalam Memilih Wakilnya di Pilpres 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem Anies Baswedan membeberkan tiga pertimbangan dalam memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pemilu 2024.

Menurut Anies, calon pasangan presiden umumnya ditentukan berdasarkan konstelasi calon lawan. Selain itu, berdasarkan pola yang sudah terjadi, ia melihat calon wakil presiden ditentukan di menit-menit terakhir.

“Calon pasangan itu ditentukan oleh konstelasi. Kalau belum tahu siapa lawannya, mungkin tidak ada pasangan?” kata Anies Baswedan saat berkunjung ke kantor Tempo, Selasa, 11 Oktober 2022.

Anies mengatakan mencari calon pasangan wakil presiden melihat tiga syarat. Pertama, bisa membantu kemenangan; kedua, bisa membantu stabilitas partai; dan ketiga, bisa membantu pemerintahan.

Anies menjelaskan hubungan konstelasi dengan kriteria pasangan yang dimaksud. Ia mencontohkan ketika Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu periode kedua, ia tidak memerlukan pasangan yang menambah suara. Sebab, berdasarkan konstelasi lawan-lawannya, elektabilitas SBY tergolong tinggi.

“Ketika konstelasinya dia sudah tinggi sekali, nah dia tidak butuh syarat yang pertama. Dia langsung mencari yang bisa membantu pemerintahan. Idealnya memang bisa mendapat tiga syarat, tadi kan tapi tidak selalu dapat,” kata Anies.

Penentuan di Menit Terakhir

Anies pun mengatakan pertanyaan soal wakil presiden selalu diprakarsai oleh media. Padahal mencari pasangan tidak serta-merta langsung segera diumumkan. Sebab, katanya, politik dinamis dan juga melihat pada konstelasi tadi. Bahkan, calon presiden menetapkan pasangannya di menit-menit terakhir.

“Coba lihat Pak SBY memutuskan Budiono di last minute. Pak Jokowi saja memutuskan Ma'ruf Amin di last minute. Jadi jangankan bakal calon presiden, wong presiden second term saja last minute,” ujar Anies.

NasDem mengumumkan pencalonan Anies Baswedan pada Senin, 3 Oktober 2022. Pengumuman itu lebih cepat dari rencana awal pada November mendatang. Keputusan pencapresan Anies diumumkan langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Meskipun demikian, Partai NasDem masih harus memastikan terbentuknya koalisi terlebih dahulu untuk bisa mengusung Anies Baswedan. Pasalnya, mereka tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. NasDem disebut akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

EKA YUDHA SAPUTRA | MEI LEANDHA | IMA DINI SHAFIRA

