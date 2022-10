Anies Diusung NasDem, PKS: Jangan Ada Lagi Upaya Kriminalisasi

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap pengusungan Anies Baswedan sebagai capres 2024 oleh Partai NasDem bakal menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Mulanya, PKS hendak mengumumkan capresnya bersama-sama dengan NasDem.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan partainya ikhlas jika Partai NasDem mendeklarasikan Anies terlebih dulu. Ia menyebut ada kasus-kasus tertentu yang membuat partainya menahan deklarasi capres.

“Yang pertama kami apresiasi sama NasDem. Dan PKS sampai saat ini masih musyawarah. Maunya kita barengan. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang membuat kita mengikhlaskan biar NasDem duluan,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022.

Mardani menjelaskan, kasus yang dimaksud berhubungan dengan dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan melalui kasus Formula E. Anies menjadi salah satu pejabat yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan kasus tersebut.

Menurut Mardani, penetapan Anies sebagai capres diharapkan dapat menghentikan upaya kriminalisasi. “Yang terpenting ada penetapan terlebih dahulu. Kalau sudah ditetapkan menjadi capres, jangan lagi ada upaya kriminalisasi yang tidak ada dasar,” ujarnya.

Mencari yang Terbaik

Adapun Mardani menampik jika partainya disebut menunggu status Anies Baswedan di kasus Formula E sebelum dideklarasikan jadi capres. Ia menyatakan partainya masih bermusyawarah untuk mencari yang terbaik.

“Kami sedang musyawarah dan mencari yang terbaik. Sebenarnya kami maunya agar koalisi 20 persen terlebih dahulu. Baru penetapan capres dan cawapres. Jangan capresnya aja,” kata dia.

Mardani mengatakan penetapan capres saja ibarat undangan pernikahan yang belum resmi. Sebab, tidak ada pasangan yang mendampingi Capres tersebut. “Bahasanya undangannya belum resmi. Ibarat pernikahan, pasangannya siapa? Prinsip PKS alon alon asal klakon. Tapi tetap hubungan dengan Mas Anies bagus,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menjadi Capres usungan Partai NasDem dalam helatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum, Surya Paloh. “Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Sedianya, agenda deklarasi Capres oleh NasDem digelar pada 10 November 2022, sehari sebelum ulang tahun Partai NasDem. Namun, dugaan kriminalisasi KPK terhadap Anies Baswedan disebut-sebut membuat partai ini memajukan jadwal deklarasi.

