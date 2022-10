Ditanya Soal NasDem Sokong Anies Baswedan Jadi Capres, Prabowo: Ini Hari Ulang Tahun TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih enggan mengomentari dukungan resmi Partai NasDem kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden atau Capres 2024.

Menteri Pertahanan ini menjawab santai saat ditanyai mengenai dukungan NasDem terhadap Anies, yang dulunya didukung Gerindra saat Pilkada DKI 2017.

"Ini Hari Ulang Tahun TNI, nanya NasDem," kata Prabowo saat ditemui usai peringatan HUT TNI ke-77 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2022.

Sebelumnya, Anies resmi diusung Partai NasDem menjadi capres dalam perhelatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum, Surya Paloh. Sebelumnya, Anies disandingkan dengan dua bakal Capres lainnya, yakni Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya Paloh dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Surya mengawali pidatonya dengan memaparkan keyakinan dan prinsip dari Partai NasDem. Adapun Surya mengatakan telah menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi sebelum memutuskan menunjuk Anies sebagai Capres.

Surya menyebut Anies menjadi sosok yang mampu meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai NasDem.

“Inilah mengapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami memikirkan masa depan bangsa ke depan. Insya Allah jika Anies terpilih jadi Presiden, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujarnya.

Menangapi pernyataan Surya Paloh, Anies menyatakan bersedia menjadi capres dan siap berkolaborasi dengan Nasdem. "Ketika Bang Surya dan Nasdem mengajak kami berdampingan, mengajak bersama memperbaiki yang kurang tuntas. Kami terima, kami siap menjawab tantangan itu disertai dengan rendah hati," kata Anies.

Keputusan NasDem mengusung Anies ini direspons beragam oleh kader Gerindra. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak banyak berkomentar soal pendeklarasian Anies sebagai calon presiden 2024 oleh Partai NasDem. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung Ketua Umum Prabowo di Pilpres 2024.

“Hak setiap partai politik untuk mengusung capres dan cawapres. Jadi, kalau Partai NasDem mengusung Pak Anies sebagai capres, itu hak Partai NasDem. Partai saya, Partai Gerindra bersepakat mengusung Pak Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2024,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta ini kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.

Prabowo pada Ahad lalu diketahui bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Ridwan, pertemuan di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor itu membicarakan berbagai hal, termasuk soal Pemilu 2024.

