NasDem Deklarasi Anies Capres 2024, Puan Maharani: Saat Ini Kita Sedang Berduka

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Pengusungan Anies oleh NasDem diumumkan langsung oleh Ketua Umum, Surya Paloh, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, kemarin.

Puan mengatakan tiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing untuk memilih calonnya. Ia menyebut partai politik juga punya jagoannya sendiri-sendiri untuk melenggang di Pilpres 2024.

“Setiap parpol tentu punya mekanisme sendiri-sendiri untuk bisa menetapkan, memilih calon-calon yang nanti akan masuk dalam kontestasi tahun 2024,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2022.

Kendati begitu, Puan mengatakan saat ini mestinya semua pihak berfokus pada tragedi Kanjuruhan. Ia menyebut korban yang berjatuhan di Stadion Kanjuruhan patut diberi perhatian lebih.

“Saat ini saya, kita semua, sedang dalam situasi duka terkait dengan banyak sekali korban yang berjatuhan dalam kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan. Lebih baik kita fokus dulu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menjadi capres usungan Partai NasDem dalam helatan Pilpres 2024.

“Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

