NasDem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024, PKS: Doakan Kami Segera Menyusul

“Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Alasan Surya Paloh Pilih Anies Baswedan Jadi Capres: Why Not The Best

