Partai Demokrat Sambut Baik Anies Baswedan Jadi Capres Partai NasDem

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengatakan partainya menyambut positif deklarasi Anies Baswedan menjadi capres dari Partai NasDem.

Menurut Andi, NasDem jauh-jauh hari memang telah mengantongi 3 nama bakal Capres dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar medio Juni lalu. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Kami menyambut baik deklarasi yang dilakukan NasDem. Menurut kami NasDem memang sudah memutuskan dalam Rakernasnya ada 3 calon. Jadi ini mungkin dalam rangka memfinalisasi Rakernas itu,” kata Andi kepada Tempo, Senin, 3 Oktober 2022.

Partai NasDem disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai mengaku telah berkomunikasi secara intensif. Adapun peluang terbentuknya koalisi disebut mencapai 80 persen.

Kendati begitu, Andi mengatakan partainya masih harus mendengar alasan dari NasDem untuk mempercepat pengumuman Capres. Ia menyebut kemungkinan adanya alasan-alasan lain yang belum dijelaskan NasDem kala memutuskan untuk memajukan jadwal deklarasinya.

“Atau ada alasan-alasan lain yang belum dijelaskan, kemungkinan kita harus mendengar alasan dari NasDem untuk mempercepat pengumuman itu,” ujarnya.

Demokrat tunggu keputusan Majelis Tinggi

Adapun Partai Demokrat masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP) untuk mengumumkan Capres dan koalisi. “Sikap kita menunggu juga keputusan dari MTP. Ada beberapa pilihan tentunya yang menyangkut kedaulatan partai kami dan menyagkut upaya koalisi yang sudah dibangun,” kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menjadi Capres usungan Partai NasDem dalam helatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum, Surya Paloh.

“Kenapa Anies? Jawabannya adalah why not the best?” kata Surya dalam pidatonya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Surya mengawali pidatonya dengan memaparkan keyakinan dan prinsip dari Partai NasDem. Adapun Surya mengatakan telah menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi sebelum memutuskan menunjuk Anies sebagai Capres.

Surya menyebut Anies menjadi sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Ia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai NasDem.

“Inilah mengapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami memikirkan masa depan bangsa ke depan. Insya Allah jika Anies terpilih jadi Presiden, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya,” ujarnya.

