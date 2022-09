Bamsoet: Lomba Modifikasi Perang Bintang Black Stone IMX 2022 Siap Digelar

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo memastikan gelaran Lomba Modifikasi Terbesar 2022, Black Stone OLX Autos Indonesia Modification and Lifestyle Expo (Black Stone IMX 2022) siap digelar pada tanggal 1-2 Oktober 2022 di Hall A Jakarta Convention Center.

Sejumlah persiapan penyelenggaraan sudah mencapai 90 persen menjelang 10 hari Gelaran kelima IMX 2022 yang akan menampilkan perpaduan otomotif dan lifestyle yang tidak bisa dipisahkan dari kalangan Milenial dan Gen Z.

Lomba Perang Bintang mobil modifikasi milik Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Andre Taulani, Gading Martin dan Uya Kuya akan meramaikan keseruan Black Stone OLX Autos Indonesia Modification and Lifestyle Expo (Black Stone IMX 2022).

Berbagai acara akan diselenggarakan, yaitu reveal mobil dan penentuan pemenang Perang Bintang Black Stone Live Modz Challenge 2022 yang diikuti para publik figur ternama. Raffi Ahmad dan Andre Taulany dengan basis mobil BMW E30, Atta Halilintar dengan basis mobil Toyota Avanza, Basis mobil Audi R8 oleh Gading Marten, dan Mazda Miata MX-5 milik Uya Kuya.

"Para kontestan akan dinilai langsung oleh dewan juri dan praktisi modifikasi di Indonesia seperti pembalap Nasional Fitra Eri, pembalap rally Rifat Sungkar, dan dua juri NMAA National Judge Erwin M. Choirudin dan Edy ‘Vertue Concept’. Pemenang utama berhak mendapat piala MPR RI dan uang tunai sebesar RP 1 Miliar," ujar Bamsoet dalam press conference OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo 2022, di Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Turut hadir antara lain Director of Marketing OLX Autos Indonesia Sandy Maulana, Vice President of Marketing PT Bank Neo Commerce Maritsen Darvita, President Director Belkote Paints Eric Budi Kurniawan, serta Sales Manager Goodfix Aurocal Indra Chandra.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain itu dengan datang ke acara OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo 2022, pengunjung juga bisa menyaksikan deretan mobil modifikasi terbaik nasional NMAA top 50, peluncuran produk aftermarket dan lifestyle, belanja produk aftermarket dan lifestyle berkualitas dengan harga terbaik, auction berbagai produk modifikasi dari harga Rp 100 ribu, hingga giveaway produk modifikasi untuk pengunjung hampir setiap jam.

Tidak ketinggalan, super giveaway mobil khas IMX yang tahun ini memberikan Subaru Forester AWD garapan 5 Car Enthusiasts untuk pengunjung on the spot dan Toyota Innova 2KD by Ridwan Hanif.

Dalam tema besar ‘The Indonesian Kalcer’, OLX Autos IMX 2022 akan menjangkau lebih banyak audiens dengan berbagai konten menarik sepanjang acara. "Keberagaman konsep ‘The Indonesian Kalcer’ semakin semarak dengan melibatkan para pengunjung untuk mengikuti sejumlah aktivitas dan kompetisi berhadiah, seperti IMX Photo and Reels Competition, IMX Sneaker Auction, IMX Masterclass, IMX Aftermarket Auction, IMX Lifestyle Area, dan perebutan juara 'The Lifestyle Magnet' yang akan diamplifikasi langsung oleh Hypebeast," ucap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, untuk merasakan pengalaman berkunjung ke expo modifikasi dan lifestyle terbesar ini, para audiens OLX Autos IMX 2022 yang ingin mendapatkan harga khusus bisa membeli presale ticket melalui situs www.imx.events.

Pre-sale ticket ditawarkan mulai Rp 75 ribu. Seluruh transaksi tiket menggunakan aplikasi Bank Neo Commerce yang tersedia di App Store maupun Play Store. Menariknya, setiap pembelian tiket presale akan mendapatkan tambahan cashback sebesar Rp 25 ribu melalui HematPay di aplikasi Bank Neo Commerce.

Lebih lanjut, dia menuturkan, satu tiket yang dibeli sudah termasuk kesempatan mengikuti program OLX Autos IMX Giveaway and Supergiveaway On The Spot berupa Subaru Forester AWD garapan NMAA TV melalui tangan kreatif para produsen aftermarket, bengkel spesialis yang tergabung dalam National Modificator and Aftermarket Association (NMAA) dan para Influencer otomotif tanah air.

"Dengan datang ke event ini, kita juga telah bergotong royong memajukan industri modifikasi otomotif nasional sebagai tulang punggung perekonomian bangsa," ujar Bamsoet. (*)