Presiden Jokowi Dituding Menghindar dari Demo Penolakan Kenaikan BBM, Ini Kata KSP

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, angkat bicara soal tudingan Presiden Jokowi sengaja berkunjung ke Maluku untuk menghindar dari demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM pada Senin kemarin, 12 September 2022. Ngabalin menilai tudingan itu sebagai fitnah.

Menurut Ngabalin, kepergian Jokowi ke Maluku kemarin dinarasikan negatif oleh orang tak bertanggung jawab. Ngabalin menyebut Jokowi disebut kabur dari Jakarta saat ada demo besar di depan Istana Merdeka.

"Jangan membuat penyebaran fitnah di mana-mana seolah-olah agenda Presiden baru diatur seminggu dua minggu. Agenda presiden diatur tiga bulan sebelumnya, termasuk seperti kunjungan kerja Pak Presiden ke Maluku Utara di Kei, di Tual," ujar Ngabalin di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 13 September 2022.

Menurut Ngabalin, dirinya bersama staf KSP lainnya sudah diperintahkan untuk berjaga-jaga di Jakarta agar bisa menemui demonstran jika memang dibutuhkan. Ia menyebut KSP siap menerima para demonstran jika ada keinginan dari massa.

"Kepala Staf juga ada di tempat, sehingga jangan pernah ada orang yang menyebarkan berita-berita bohong terkait dengan fitnah bahwa setiap demonstrasi Bapak Presiden tidak ada di tempat. Kami hari ini sebagai staf dan KSP ada di Istana," kata Ngabalin.

Untuk hari ini, Ngabalin menyebut pihaknya bakal bertemu perwakilan demonstran dari Persatuan Alumni atau PA 212 di Istana. Pertemuan direncanakan sore ini sekitar pukul 16.00.

"Dari Alumni 212, kami tunggu untuk berikan pencerahan juga (soal penyebab BBM naik). Kami tunggu agar jangan mereka berteriak-teriak dan tidak tahu duduk perkara," ujar Ngabalin.

Aksi penolakan kenaikan harga BBM sebelumnya sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Tak cuma di Jakarta, demonstrasi itu juga terjadi di wilayah lain di Indonesia.

Demo tersebut tak lain dipicu pengumuman kenaikan harga BBM yang dilakukan Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September 2022. Saat itu, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, jenis Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan BBM non-subsidi Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT sebesar Rp 600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.