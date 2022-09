KSP Akan Terima Demonstran PA 212 Untuk Menjelaskan Soal Kenaikan Harga BBM

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyatakan akan menerima demonstran penolakan kenaikan harga BBM dari Persatuan Alumni 212 atau PA 212. Ngabalin menyebut pihaknya akan menjelaskan penyebab pemerintah menaikan harga BBM.

"Dari Alumni 212, kami tunggu untuk berikan pencerahan juga (soal penyebab BBM naik). Kami tunggu agar jangan mereka berteriak-teriak dan tidak tahu duduk perkara," ujar Ngabalin di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 13 September 2022.

Selain PA 212, Ngabalin menyebut pihaknya juga siap menerima demonstran dari unsur mahasiswa dan masyarakat. Menurut dia, hal ini merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Karena itu pesan Presiden, mana-mana yang tidak bisa, nanti KSP di depan baik dalam melaksanakan tugas dan program strategies nasional ataupun ada agenda penting yang hendak disampaikan ke Presiden, akan disampaikan kepada Presiden," kata Moeldoko.

Demonstrasi yang digelar oleh PA 212 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, berlangsung pada Senin siang kemarin, 12 September 2022. Demonstrasi dengan agenda menolak kenaikan harga BBM itu dihadiri ribuan anggota mereka.

Selain PA 212, sejumlah organisasi afiliasinya seperti Front Persaudaraan Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) ikut serta dalam aksi tersebut.

Selain mendesak pemerintah untuk menurunkan lagi harga BBM, demonstran juga meminta pemerintah untuk menurunkan harga bahan-bahan pokok dan menegakkan supremasi hukum.

Pada Sabtu, 3 September 2022, Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM itu, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT sebesar Rp 600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Meskipun pemerintah telah memberikan BLT dan BSU, aksi penolakan kenaikan harga BBM tetap terjadi di berbagai tempat dalam sepekan terakhir. Tak hanya PA 212 dan mahasiswa, buruh dari berbagai sektor pun ikut menggelar aksi serupa.