Profil Muchdi Pr dan Perannya dalam Pusaran Kasus Pembunuhan Munir

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini sosok Muchdi Purwoprandjono mendapat sorotan publik. Pria yang akrab disapa Muchdi Pr ini diketahui terlibat dalam pusaran kasus kematian Munir Said Thalib. Hal ini kembali diungkap peretas Bjorka yang membocorkan kronologis pembunuhan tokoh hak asasi manusia tersebut.

Dalam unggahan berjudul “Siapa yang Membunuh Munir?”, Bjorka mengungkap data pribadi Ketua Umum Partai Berkarya tersebut. Lengkap mulai dari alamat, nomor ponsel, nama lengkap, hingga riwayat hidupnya. “Akibat pengungkapan itu, Muchdi Pr menjadi tidak senang dengan Munir. Akibatnya, Muchdi harus diberhentikan dari jabatan barunya selama 52 hari,” tulisnya yang dibagikan ke Twitter.

Profil Muchdi Pr

Berpangkat Mayor Jenderal TNI (purn), Muchdi Pr adalah seorang purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia. Dia lulus di Akademi Militer tahun 1970 dan pernah menjabat di beberapa posisi strategis. Antara lain sebagai Panglima Kodam Tanjungpura di Kalimantan dan sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Pria kelahiran Sleman, 15 April 1949, ini merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara. Ayahnya seorang pemimpin Masyumi dan ibunya berasal dari anggota organisasi massa Muslim Nahdlatul Ulama. Masa remaja Muchdi Pr berperan aktif dalam gerakan pemuda. Mengutip Majalah Mahkamah edisi 4, dia pernah terlibat dalam Front Aksi Pemuda Pelajar Indonesia dan sering mengikuti aksi unjuk rasa.

Setelah lulus di Akademi Militer, mengutip buku Masters of Terror: Indonesia’s Military and Violence in East Timor, dia ditugaskan di Timor Timur sebanyak empat kali. Pada 1988, Muchdi mendapatkan promosi menjadi Komandan Distrik Militer Jayapura. Ia bertugas di Jayapura hingga 1993. Kariernya terus meningkat hingga ia diangkat menjadi Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus pada 1998.

Nama Muchdi kemudian terseret dalam kasus Prabowo Subianto yang dituding bertanggung jawab atas pelanggaran HAM terkait penculikan dan pembunuhan para aktivis 1998. Dia yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus dicopot dan menjadi Pati Mabes TNI sejak 1999. Karir militer Muchdi berakhir pada 2001 saat menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata.

Peran Muchdi Pr dalam Pembunuhan Munir

Ketika Muchdi menjabat sebagai Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), kasus pembunuhan terhadap munir terjadi. Aktivis HAM itu dibunuh menggunakan racun arsenik saat terbang dengan pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam, Belanda, 7 September 2004. Selama satu tahun penyelidikan, pengadilan menetapkan Pollycarpus Budhari Priyanto sebagai pelaku pembunuhan dan dijatuhi vonis 14 tahun penjara.

Melansir buku Bunuh Munir, Wakil Ketua Tim Pencari Fakta Asmara Nababan mengatakan peran Muchdi dalam pembunuhan Munir, yakni adanya persekongkolan antara dirinya dengan Pollycarpus. TPF menemukan fakta sambungan telepon antara Polly dan Muchdi itu berlangsung sebelum dan sesudah aktivis HAM Munir tewas pada 7 September 2004. Terlacak puluhan kali kontak sambungan telepon antara keduanya.

Pada 2008, Kejaksaan Agung kembali membawa kasus pembunuhan Munir ke pengadilan dengan Muchdi Pr sebagai terdakwa. Muchdi Pr disebut sebagai otak pembunuhan Munir dengan motif dendam terkait kasus penculikan aktivis 1998. Muchdi didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 340 dan pasal 1 ayat ke-1 KUHP.

Muchdi disebut menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan menugaskan Pollycarpus. Namun, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 31 Desember 2008, majelis hakim menyatakan Muchdi tidak bersalah dan murni terbebas dari tuduhan pembunuhan Munir.

HARIS SETYAWAN

