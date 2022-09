Jokowi Nonton Live Music Bareng Marcos Jr Usai Didemo BBM Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menonton live music di Mal Sarinah, Jakarta, usai sejumlah mahasiswa menggelar demo BBM naik sepanjang hari ini, Senin, 5 September 2022. Demo digelar mahasiswa di depan Gedung DPR dan juga di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, yang tak jauh dari Mal Sarinah.

Jokowi tak sendirian. Ia datang mengajak Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr dan istrinya, Louise Araneta Marcos. Sekitar pukul 18.30 WIB, Jokowi tampak mengajak Marcos Jr berkeliling ke dalam Mal Sarinah.

Sekitar pukul 19.00 WIB, Jokowi dan Marcos Jr tampak keluar dari dalam gedung Mal Sarinah dan duduk di anjungan lobi barat, yang langsung menghadap ke Jalan M.H. Thamrin. Selain Jokowi, tampak hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir.

"Revolusi, revolusi, revolusi!" teriak mahasiswa saat merangsek masuk, Senin, 5 September 2022. Selain menerobos kawat berduri, mahasiswa juga membakar tiga ban. Hal ini membuat asap hitam mengepul dari lokasi aksi tersebut.

Rangkaian aksi demo ini adalah respons atas keputusan Jokowi pada Sabtu kemarin, yang resmi menaikan harga BBM Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sebagai kompensasi, pemerintah bakal memberikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.