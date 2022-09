Soal Kenaikan Harga BBM, PDIP: Opsi Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana pemerintah soal kenaikan harga BBM. Menurut Hasto, sikap PDIP bukan soal mendukung atau tidak, melainkan soal keberpihakan.

“BBM berulang kali kami nyatakan tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi keberpihakan PDIP ini kan pada wong cilik, kepada marhaen,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Jumat, 2 September 2022.

Pada saat yang sama, kata dia, PDIP melihat kesulitan yang dihadapi pemerintah. Menurutnya, Indonesia sedang berada di tengah berbagai tantangan ihwal perekonomian nasional dan ketegangan geopolitik. Ia mengatakan PDIP turut menyusun skenario bagi masa depan bangsa untuk menghadapi rintangan tersebut.

Menurut Hasto, simulasi seluruh kebijakan mestinya difokuskan pada rakyat miskin. Ia mengatakan masyarakat perlu diberdayakan dan diberikan bantalan sosial.

“Sehingga mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih sangat memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19,” kata dia.

Menurutnya, rakyat inilah yang mestinya dijadikan skala prioritas sebelum mengeluarkan suatu kebijakan. Langkah terobosan lain, kata dia, juga perlu dilakukan terlebih dulu. Hasto mengatakan kebijakan kenaikan BBM merupakan opsi paling akhir.

“Itu adalah opsi paling terakhir jika tidak ada jalan lagi. Itupun masih harus dilakukan dengan konfrontasi dengan DPR dan dengan partai politik pendukung Pak Jokowi,” ujarnya.

Sebelumnya dalam laporan Majalah Tempo, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter. Harga Pertalite saat ini sebesar Rp 7.650 per liternya, sementara Solar Rp 5.150 per liter.

