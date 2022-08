Ini Alasan Orang Terjebak Aplikasi Kredit Online Ilegal

INFO NASIONAL – Apply aplikasi kredit secara online sangat praktis. Hanya membutuhkan waktu hitungan menit sudah bisa mendapatkan layanan yang diberikan. Kemudahan yang diberikan oleh aplikasi kredit ini lah yang menjadi celah bagi para oknum untuk meraup kepentingan pribadi. Tak sedikit media yang memberitakan tentang bunga pinjaman online yang mencekik, kasus penyebaran data pribadi nasabah, hingga penagihan oleh debt collector yang tak manusiawi.

Padahal, banyak sekali aplikasi kredit yang berizin dan diawasi oleh OJK seperti Kredivo, yang sudah tepercaya dan dipakai oleh banyak orang. Lalu, mengapa ada orang yang terjebak oleh aplikasi kredit online ilegal?

Pertama, tidak riset sebelum mengajukan kredit. Narasi pada aplikasi kredit online seperti “Ajukan pinjamanmu sekarang! Hanya 5 menit, pinjamanmu bisa cair!”, kerap muncul di beranda media sosial. Memang, digitalisasi finansial bisa menyederhanakan proses pendaftaran kredit. Hanya diperlukan data diri, dan selfie saja pendaftaran kredit bisa disetujui.

Ditambah lagi, aplikasi kredit online membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya belum pernah merasakan fasilitas kredit. Tak ayal, tidak sedikit orang yang tergesa-gesa apply aplikasi kredit online, sehingga tidak melakukan riset terlebih dahulu tentang aplikasi kredit yang dipilih.

Perlu diketahui bahwa aplikasi kredit yang lulus uji kelayakan, akan terdaftar dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai fintech legal yang aman untuk digunakan oleh masyarakat. Apabila aplikasi kredit yang dipilih belum diberi izin oleh OJK, artinya keamanannya tidak terjamin.

Kedua, menyepelekan suku bunga. Tidak hanya tidak meriset fundamental dan legalitas aplikasi kredit online saja, dengan iming-iming pinjaman mudah cair, banyak pula yang tidak mengecek lagi besaran suku bunga yang dikenakan.

OJK memiliki aturan bahwa, bunga fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) di kisaran 0,3 persen-0,46 persen per hari. Tak ayal, ada saja orang yang menyetujui bunga pinjaman yang besar, mulai dari 1 persen per hari, bahkan ada yang memberikan bunga 10 persen per hari. Alhasil pinjaman Rp5 juta, wajib membayar Rp80 juta.

Padahal ada aplikasi kredit legal yang berizin dan menerapkan bunga rendah. OJK memiliki aturan bahwa bunga untuk paylater 30 hari dan cicilan 3 bulan bisa mencapai 0 persen.

Untuk cicilan lebih panjang, aplikasi kredit legal memiliki layanan cicilan dengan tenor 6 bulan dan 12 bulan, dengan bunga rendah, sekitar 2,6 persen per bulan.

Sebagian limit kredit yang didapatkan dari aplikasi legal juga bisa dicairkan, dengan bunga yang sama, yaitu 2,6 persen per bulan dan tenor yang cukup panjang, yaitu 3 dan 6 bulan.

Ketiga, menggunakan utang untuk gali lobang tutup lobang. Di sini lah perlunya literasi keuangan yang baik sebelum mengajukan cicilan di aplikasi kredit online. Sebab, mau aplikasi kredit tersebut legal dan memiliki bunga rendah, jika tidak dibekali dengan literasi keuangan yang baik, tentu saja ia tidak bisa mengukur kemampuan bayar cicilan, yang berdampak kredit macet.

Kredit macet menimbulkan satu kebiasaan yang sangat buruk, yaitu gali lobang tutup lobang. Kebuntuan ini yang bisa membuat memilih aplikasi kredit online ilegal untuk membayar utang, sehingga terciptalah lingkaran setan yang bisa terus berputar menggerogoti keadaan finansial.

Oleh karena itu, ketahui terlebih dahulu kemampuan membayar setiap bulannya. Kebanyakan orang atau financial advisor menyarankan untuk mengambil cicilan sebesar 30 persen pendapatan setiap bulannya. Jadi, memiliki gaji Rp3 juta per bulan, maka maksimal tagihan setiap bulannya adalah Rp900 ribu setiap bulan. Jika lebih dari itu, maka harus ada pengeluaran yang disetop agar arus keuangan tetap lancar.