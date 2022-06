Profil Raja Juli Antoni: Alumni IAIN yang Kini Jadi Wakil Menteri ATR

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Juli Antoni dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.

Raja Juli menggantikan Surya Tjandra sebagai rekan satu partainya untuk maju menjadi Menteri.

Mengutip dari berbagai sumber, orang yang akrab disapa sebagai Toni kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelum bergabung di PSI, ia juga pernah bergabung di PDIP.

Ia lahir pada 13 Juli 1977 di Pekanbaru, Riau. Pada tahun 2001 ia berhasil meraih gelar sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah atau yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1, dia mendapatkan beasiswa dari Chevening Award 2004 untuk menempuh pendidikan S2 di The Departement of Peace Studies Universitas Bradford, Inggris.

Untuk studi doktoralnya, ia juga meraih beasiswa dari Australian Development Scolarship (ADS) untuk meneruskan studi di School of Political Science and International Studeis, The University of Queensland, Australia pada tahun 2010. Ia lulus dan berhasil mendapatkan gelar Ph.D.

Pada karir politiknya, pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 dia sempat mencalonkan diri menjadi calon anggota Legislatif dari PDIP untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Namun ia tak terpilih karena kurangnya suara.

Tidak hanya itu, Raja Juli juga sempat mencalonkan diri menjadi kandidat Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020 namun mengundurkan diri karena ingin fokus dalam membangun PSI.

Raja Juli juga sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute dan sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII)

Namanya dikenal ketika bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) dan menjadi Wakil Sekretaris hingga Juru Bicara TKN untuk calon Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

RAHMA DWI SAFITRI

