Bamsoet Dorong BWI Partisipasi di 2nd Wonderful Indonesia Motorbike Touring 2022

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meminta Bikers World Indonesia turut berpartisipasi dalam ajang internasional yang diselenggarakan IMI, 2nd Wonderful Indonesia Motorbike Touring 2022 pimpinan Joel Mastana dan Wakil Ketua Umum Bidang Mobility Rifat Sungkar, yang rencananya diselenggarakan pada 18 Juli - 2 Agustus 2022.

Keterlibatan Bikers World Indonesia akan menambah banyak jumlah peserta dari semula ditargetkan 50 motor besar menjadi lebih dari 80 motor besar. Selain itu untuk persiapan menuju Jambore Bikers ASEAN 2023 di Indonesia.

Jambore BIkers ASEAN 2023 rencananya mendatangkan komunitas motor dari berbagai negara ASEAN, khususnya dari negara yang dilalui selama 2nd Wonderful Indonesia Motorbike Touring 2022. Mereka akan diajak menikmati berbagai pesona keindahan alam Indonesia. Bermula dari Raja Ampat di Papua, menuju Labuan Bajo di NTT, lanjut ke Mandalika di NTB, setelah itu finish di Gunung Batur Kintamani, Bali.

"Jika memungkinkan, eksplorasi bisa dilanjutkan menuju Gunung Bromo di Jawa Timur dan finish di Borobudur di Jawa Tengah. Pembahasan lebih lanjut tentang rencana jambore ini akan dimatangkan setelah event 2nd Wonderful Indonesia Motorbike Touring 2022 sukses terlaksana," ujar Bamsoet usai menerima Bikers World Indonesia, di Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.

Turut hadir jajaran Bikers World Indonesia antara lain, Founder Nata Widhagdo, Co Founder Muhammad Yunus, Wakil Ketua Jonathan Saragih, Sekretaris Riris, serta Ketua Bidang Marketing Yuwantara.

Bamsoet menjelaskan, 2nd Wonderful Indonesia Motorbike Touring 2022 diselenggarakan di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Mobilitas IMI Pusat Rifat Sungkar, dibantu Direktur Mobilitas Sepeda Motor IMI Pusat Joel D. Mastana. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sejenis pada 2019 lalu.

Kegiatan ini, Bamsoet melanjutkan sebagai sarana diplomasi yang efektif dalam menduniakan Indonesia melalui otomotif. Dengan misi mempromosikan pariwisata Indonesia, mempromosikan dan menggunakan produk otomotif UMKM Indonesia ke internasional, menjalin silaturahmi dengan komunitas sepeda motor internasional, serta melakukan kampanye keselamatan berkendara dan berlalu lintas sepeda motor berkelompok internasional.

Selama touring, para peserta akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan KBRI di masing-masing negara yang dilalui. Seperti Wonderful Indonesia Cultural Night hingga melakukan bakti sosial.

"Termasuk promosi seni, budaya, destinasi wisata, hingga produk koperasi dan UKM Indonesia melalui interaksi antara bikers Indonesia dengan komunitas motor di berbagai negara yang dilalui. Sebuah terobosan diplomasi yang out of the box untuk meningkatkan people-to-people contact di kawasan ASEAN," ucap Bamsoet. (*)