Presiden Jokowi Bagikan Bonus ke Atlet dan Pelatih yang Berlaga di SEA Games

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyambut sejumlah atlet dan pelatih yang berlaga di ajang Sea Games Vietnam 2021 di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022. Jokowi juga menyerahkan bonus dengan total mencapai Rp 162,5 miliar bagi para atlet dan pelatih.

"Hari ini kita serahkan bonus penghargaan kepada para atlet, pelatih dan asisten pelatih. Untuk atlet kurang lebih Rp 130.500.000.000, untuk pelatih dan asisten pelatih Rp 32.000.000.000," ujar Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengapresiasi kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mengurangi jumlah atlet yang berlaga serta menghargai perolehan medali oleh para atlet di SEA Games Vietnam.

"Dari 499 atlet, 408 atlet semua memperoleh medali, baik perak emas perunggu," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Senin.

Menurut Jokowi, capaian SEA Games Vietnam cukup baik, di mana Indonesia fokus pada perolehan hasil dan tidak terlampau banyak mengirim atlet.

"Betul yang disampaikan Menpora, membangun ekosistem yang baik itulah yang membuahkan hasil. Kerjanya juga fokus, kirim nggak usah sebanyak-banyaknya, tapi hasilnya meningkat," kata Presiden.

Presiden Jokowi pun berharap bonus itu dapat menjadi motivasi bagi para atlet lain untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Kontingen Indonesia menduduki peringkat ketiga di SEA Games Vietnam 2021 lalu dengan perolehan 69 emas, 91 perak dan 136 perunggu atau total 241 medali. Itu merupakan rekor perolehan medali terbanyak Indonesia dalam keikutsertaan di ajang SEA Games.

Cabang dayung menjadi penyumbang medali terbanyak dengan 14 emas, 14 perak dan 5 perunggu. Cabang menembak menjadi penyumbang terbanyak kedua dengan 8 emas, enam perak dan 2 perunggu.

Sejumlah atlet bahkan menyumbangkan lebih dari satu medali. Misalnya penembak Anang Yulianto yang meraih emas di nomor 25 meter pistol standar perseorangan putra dan nomor 25m rapid fire pistol team putra. Selain itu ada nama pesenam Rifda Irfanaluthfi yang menyumbangkan dua medali emas dari nomor all around (semua alat) dan nomor Women Floor Exercise plus satu medali perunggu dari nomor Women Vault Table.