Ridwan Kamil Bakal Makamkan Jenazah Eril di Samping Masjid Al Mumtadz

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan jenazah Eril atau Emmeril Kahn Mumtadz akan dimakamkan di samping Masjid Al Mumtadz. Ini disampaikan Ridwan Kamil melalui unggahannya di akun Instagramnya.

“Dear Eril. Rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, Masjid ini dinamai seperti namamu,” kata Ridwan Kamil dalam unggahan Instagram miliknya, @ridwankamil, Sabtu, 11 Juni 2022.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa dirinya tidak sia-sia memberikan nama kepada kepada sang putra karena nama tersebut berisi doa.

“Masjid Al Mumtadz. Yang artinya terbaik. Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu. Eril, today is Saturday. It is a good day to go home,” katanya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil bersyukur atas ditemukannya jasad putranya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril dalam kadaan utuh. Hal ini diungkap Ridwan Kamil melalui unggahan akun Instagram miliknya.

“Maha Besar Allah, atas ijinMu, selama 14 hari sungai Aare benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari marabahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air, untuk menghaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu,” kata Ridwan Kamil pada unggahan akun Instagramnya, @ridwankamil, Jumat, 10 Juni 2022.

Ia mengucap syukur. Sebab, Tuhan masih memberikan kesempatan kembali memeluk, memandikan bahkan mengadzankan sang anak untuk yang terakhir kalinya.

“Akhirnya Engkau memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai, dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam, juga mengadzankan dengan sempurna di telinganya persis seperti saat Eril lahir,” ucapnya.

Ridwan Kamil mengatakan, jasad Eril ditemukan utuh dan mengeluarkan aroma wangi seperti wangi daun eucalyptus.

“Dan MASYA ALLAH, Walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh lengkap tidak kurang satu apapun, wajah rapih menengok ke kanan dan saya bersaksi, jasad Eril wangi seperti wangi daun eucalyptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri,” kata Ridwan Kamil.

