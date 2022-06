Komandan Korps Brimob Polri Kini Dijabat Jenderal Bintang 3

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan perubahan struktur baru Korps Brimob Polri. Perubahan tersebut, di antaranya menyangkut jabatan Komandan Korbrimob Polri yang semula berpangkat Irjen Pol menjadi Komjen Pol dan Wakil Komandan Korbrimob Polri yang semula berpangkat Brigjen Pol menjadi Irjen Pol.

“Saya mengucapkan selamat atas peresmian penguatan struktur organisasi Korbrimob Polri. Semoga Korbrimob Polri dapat senantiasa menjadi kesatuan kebanggaan Polri yang terus memberikan darma bhakti terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Listyo Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Juni 2022.

Perubahan tersebut berdasarkan Perpres No. 54/2022 tentang Perubahan kedua Atas Perpres No. 52/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta berdasarkan Keputusan Kapolri No: Kep/586/V/2022.

Kapolri Listyo Sigit mengatakan dalam Keputusan Kapolri No: Kep/586/V/2022, penguatan struktur Korbrimob Polri, yaitu kepangkatan jabatan Komandan Korbrimob Polri yang semula berpangkat Irjen Pol menjadi Komjen Pol (perwira tinggi bintang tiga), kepangkatan jabatan Wakil Komandan Korbrimob Polri yang semula berpangkat Brigjen Pol menjadi Irjen Pol.

Pembentukan struktur Biro Perencanaan Administrasi dan Operasional (Rorenminops) berpangkat Brigjen Pol, serta pembentukan struktur Pasukan Brimob I (Pasbrimob I), Pasukan Brimob II (Pasbrimob II), dan Pasukan Brimob III (Pasbrimob) berpangkat Brigjen Pol.

Listyo menyebutkan, saat ini Korbrimob didukung dengan kekuatan personel sejumlah 45.108 orang, terdiri atas 8.081 berdinas di Mako Korbrimob, dan 37.027 orang di 34 Satbrimob, serta Pusdik Brimob.

Menurutnya, jumlah personil ini akan terus meningkat secara bertahap sejalan dengan pengembangan struktur baru dengan total DSP 156.913 orang.

Listyo meminta pengembangan dan penguatan Korbrimob Polri harus diikuti dengan peningkatan kemampuan personel, sarana dan prasarana, sehingga Korbrimob Polri dapat semakin profesional, tangguh, proaktif dan responsif untuk menjangkau setiap titik potensi permasalahan dengan senantiasa memegang motto ‘Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil’.

Selain itu, Listyo Sigit mengingatkan agar terus menjungjung tinggi kehormatan dan selalu menanamkan kebanggaan sebagai ‘Satuan Pamungkas’yang memiliki kekuatan besar, sehingga dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

MUTIA YUANTISYA

