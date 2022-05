Ketua MPR Dorong Peningkatan Prestasi Olahraga Menembak

Kejurnas menembak KASAU Cup 2022 berlangsung dari 17 sampai 22 Mei 2022. Diselenggarakan serempak di tiga tempat yaitu Jakarta (lapangan tembak Djamsuri Wing I Kopasgat dan Lapangan tembak Senayan), Bandung (Lapangan tembak Mako Kopasgat) dan Jayapura (Lapangan tembak Lanud Silas Papare).

Ada dua segmen yang dilombakan, Lomba Tembak Antar Satuan TNI AU dan Tembak Terbuka (Open Tournament). Untuk Lomba Tembak Antar Satuan TNI AU, terdiri dari kelas nomor pistol 20m, 25m, Duel Falling Plate, senapan 100 m ring target, International Practical Shooting Confederation (IPSC) & Non IPSC, Action Air (AA) IPSC dan Non AA IPSC, serta Metal Silhouette.

Lomba Tembak Terbuka (Open Tournament) meliputi nomor pistol 20m, 25m, senapan 100m silhouette standar, 100m silhouette open, senapan 400m tactical prone, Airforce style pistol man and women, IPSC dan Non IPSC, AA IPSC dan Non AA IPSC, serta Metal Silhouette.