Partai Demokrat Beri Sinyal Pujian ke Jokowi Soal Penanganan Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, memberi sinyal pujian terhadap pemerintahan Presiden Jokowi soal penanganan Covid-19. Menurut Ibas, penanganan Covid-19 yang tepat membuat kondisi Indonesia kini kembali kondusif sehingga mereka bisa kembali menyapa masyarakat.

AHY dan Ibas memang terus melakukan safari politik dalam beberapa pekan terakhir. Setelah sebelumnya bertemu masyarakaat di Pacitan, kini pasangan kakak beradik itu blusukan ke Pasar Pon, Trenggalek, Jawa Timur sebagai persiapan Pemilu 2024.

Ibas tak memuji secara gambang keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan penularan Covid-19. Meskipun demikian, dia menyatakan menurunnya angka kasus Covid-19 membuat mereka kini bisa kembali menemui masyarakat.

"Dua tahun kita tidak bisa merasakan momentum seperti ini. Ini bisa dijadikan wadah bagi seluruh masyarakat untuk lebih mengeksplor lagi potensi-potensi yang ada di tiap daerah," ujar Ibas dalam keterangan yang diterima Tempo, Ahad, 22 Mei 2022.

Angka kasus Covid-19 di Indonesia saat ini memang terus menurun sejak beberapa bulan terakhir. Data per Sabtu, 21 Mei 2022 menunjukkan hanya terdapat 263 tambahan kasus baru. Jumlah kasus aktif pun terus turun hingga mencapai angka 3.718 kasus.

Pemerintah pun telah melakukan pelonggaran protokol kesehatan dengan menurunkan level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terakhir, Presiden Jokowi menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker saat beraktifitas di ruang terbuka.

Dalam blusukan kali ini, Ibas bersama AHY menghadiri acara 'Dolan Trenggalek', yakni berupa pertunjukan seni, dan festival UMKM serta kuliner. Dalam acara itu, para pejabat yang hadir antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Dardak, Wakil Bupati Trenggalek Syah M Natanegara, Anggota DPR Sartono Hutomo, dan Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek Mugianto.

"Setelah dua tahun pandemi, alhamdulillah sedherek-sedherek UMKM dan penjual kuliner Trenggalek bisa kembali berjualan langsung di tengah keramaian warga seperti ini," ujar Ibas yang merupakan anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VII.

Selain AHY dan Ibas, Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mulai turun gunung menjelang Pemilu 2024. Kepada para kader partainya, SBY melontarkan pesan agar terus bekerja keras.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, menyatakan sempat bertemu dengan SBY beberapa hari lalu di Pacitan, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menyanyikan lagu yang dipopulerkan Bryan Adams pada tahun 1991 berjudul,"Everything I Do. I Do It for You."

"Lagu 'Everything I Do' milik penyanyi asal Kanada Bryan Adams yang begitu fenomenal. Everything I Do. I Do It for You (Segala hal yang aku lakukan. Saya melakukannya untuk Anda)," tutur Benny dalam siaran pers yang diterima Tempo, Ahad, 22 Mei 2022.

Benny menyampaikan pesan SBY tersebut dalam acara Musyawarah Cabang Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur yang digelar pada 18-23 Mei 2022.

Benny mengaku awalnya tak mencerna pesan yang disampaikan SBY dalam lagu itu. Belakangan, dia menilai SBY memberikan pesan yang sangat mendalam kepada para kader Partai Demokrat.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT itu juga menyatakan bahwa SBY juga menyiratkan akan bekerja sepenuh tenaga untuk kembali mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di tahun 2024. Karena itu, dia meminta setiap kader hingga level paling bawah untuk menjadi garda terdepan.

Benny pun menyatakan bahwa Partai Demokrat menargetkan kembali meraih kejayaan pada Pemilu 2024. Dia menyatakan mereka mematok perolehan kursi di DPR RI sebanyak 15 persen atau sekitar 90 kursi.

