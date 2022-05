SBY Turun Gunung, Ini Pesannya Untuk Kader Partai Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai turun gunung menjelang Pemilihan Umum 2024. Kepada para kader partainya, SBY melontarkan pesan agar terus bekerja keras.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, menyatakan sempat bertemu dengan SBY beberapa hari lalu di Pacitan, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut menyanyikan lagu yang dipopulerkan Bryan Adams pada tahun 1991 berjudul,"Everything I Do. I Do It for You."

"Lagu 'Everything I Do' milik penyanyi asal Kanada Bryan Adams yang begitu fenomenal. Everything I Do. I Do It for You (Segala hal yang aku lakukan. Saya melakukannya untuk Anda)," tutur Benny dalam siaran pers yang diterima Tempo, Ahad, 22 Mei 2022.

Benny menyampaikan pesan SBY tersebut dalam acara Musyawarah Cabang Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur yang digelar pada 18-23 Mei 2022.

Kegiatan Muscab itu terbagi 3 Zona. Zona 1 Kabupaten Alor, Rote, Sabu, Kota Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu dan Malaka dilaksanakan Tanggal 18 Mei di TTS. Dan Zona 2 seluruh Daratan Sumba digelar pada Tanggal 20 Mei di Kabupaten SBD. Sedangkan Zona tiga tanggal 22 Mei di Sika untuk wilayah Mabar, Manggarai, Matim, Ngada Nagekeo, Ende, Sika, Flotim dan Lembata. Benny menghadiri langsung acara Muscab Zona 3.

Benny mengaku awalnya tak mencerna pesan yang disampaikan SBY dalam lagu itu. Belakangan, dia menilai SBY memberikan pesan yang sangat mendalam kepada para kader Partai Demokrat.

Benny juga menyatakan bahwa SBY juga menyiratkan akan bekerja sepenuh tenaga untuk kembali mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di tahun 2024. Karena itu, dia meminta setiap kader hingga level paling bawah untuk menjadi garda terdepan.

"Setelah selesai saya anggap itu pesannya untuk kami. Ini interpretasi saya, Bapak ketua majelis tinggi kita akan all out. Apapun saya lalukan. Saya lakukan untuk Partai Demokrat,” kata dia.

"Pesan dari Pacitan yang relevan dan penting di NTT, karena tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa Bapak Ibu sekalian sebagai garda terdepannya," tegas Benny.

Benny juga menyoroti target kejayaan dan kemenangan Partai Demokrat di pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Benny berpesan agar kader partainya harus semangat dalam menjalankan mesin partai demi mengembalikan kejayaan dan kemenangan tersebut.

Benny pun berharap pelaksanaan Muscab serentak dapat menghasilkan kader terbaik untuk kembali membawa kejayaan dan kemenangan Partai Demokrat di pemilu 2024. Dia berharap Partai Demokrat bisa menjadi pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di semua tingkat di NTT sekaligus memenangkan sejumlah ajang Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) serentak di sana.

Dalam sepekan terakhir, SBY rajin melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Bersama kedua anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono, pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan tersebut menyapa masyarakat. Dia pun sempat menyatakan ingin mengembalikan kejayaan Partai Demokrat yang menguasai DPR RI pada periode 2009-2014.

Baca: SBY Mulai Turun Gunung, Bantu Partai Demokrat Hadapi Pemilu 2024