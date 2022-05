Menuju Hybrid Bank, DIGI by bank bjb Diluncurkan

Launching New Experience DIGI by bank bjb Menuju Superapps Dengan Fitur Baru Dan DIGI Loan

INFO BISNIS – DIGI by bank bjb diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun bank bjb ke-61, Jumat 20 Mei 2022. Peluncuran itu sejalan dengan tujuan menjadi hybrid bank dengan menyediakan layanan konvensional serta digitalisasi demi memudahkan nasabah.

“DIGI by bank bjb memiliki fitur-fitur unggulan terbaru yang akan memanjakan nasabah karena mudah untuk digunakan dan akan terus dikembangkan lebih jauh di tahun ini menuju superapps,” kata Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Menurutnya, terdapat banyak fitur terbaru yang ada di dalam DIGI by bank bjb antara lain adalah penambahan menu bjb Cardless sehingga nasabah tidak perlu khawatir apabila tidak membawa Debit Card bjb. Cukup dengan menggunakan handphone, lalu menggunakan menu bjb Cardless pada DIGI mobile by bank bjb maka nasabah dapat langsung melakukan pengambilan dana di ATM bank bjb terdekat.

Bagi nasabah yang berada jauh dengan kantor cabang bank bjb, kini tidak usah khawatir jika ingin melakukan transaksi perbankan karena dapat mengetahui lokasi Agen bjb bisa. Pada halaman utama DIGI by bank bjb, pengguna dapat memilih tombol menu lainnya lalu pilih menu cari Agen bjb bisa.

Sementara itu, bagi nasabah yang nyaman melakukan transaksi melalui web browser dapat memilih icon DIGI NET di menu lainnya, nasabah juga bisa melakukan perubahan kode akses dengan menekan menu ganti kode akses. “Jangan lupa untuk melakukan pergantian kode akses secara berkala, “ kata Yuddy.

Nasabah kini juga dapat meminjaman dana melalui menu DIGI Loan yang ada di dalam aplikasi DIGI by bank bjb. Selain itu, untuk mengetahui info saldo rekening dan ministatement, nasabah bank bjb dapat lebih mudah dengan fitur intip saldo.

Pada halaman utama DIGI by bank bjb, pengguna cukup melakukan swipe ke bawah pada menu “Geser Untuk Cek Saldo”. Nasabah perlu melakukan aktifasi terlebih dahulu jika ingin menggunakan fitur ini. checklist setuju dengan syarat dan ketentuan lalu tap tombol lanjutkan lalu aktifkan fitur Quick Access Cek Saldo.

Bagi nasabah bank bjb yang sering melakukan donasi atau top up saldo e-commerce, bisa dengan mudah melalui halaman utama DIGI by bank bjb. Kemudian tekan tombol Quick Access, lalu tap icon hati yang ada pada layar diikuti tekan tombol aktifkan.

DIGI by bank bjb juga siap memudahkan nasabah yang ingin melalukan pembayaran T-Samsat, Autodebet, bjb DPLK, bjb Tandamata RDN dan transfer melalui BI-Fast yang dapat diakses pada menu produk lainnya pada halaman utama.

Nasabah juga dapat mengakses transaksi menggunakan scan QRIS dengan memilih fitur Quick Access di DIGI by bank bjb, lalu tekan icon QRIS. Jika nasabah sudah mengaktifkan fitur Quick Access scan QRIS, maka selanjutnya dapat melakukan scan QRIS tanpa harus login terlebih dahulu ke aplikasi DIGI.

Pada aplikasi DIGI by bank bjb, nasabah juga dapat mengetahui informasi terkait promo-promo menarik yang saat ini sedang berjalan.

Untuk dapat mengetahui data personal info yang tercatat di bank bjb, saat ini nasabah dapat melihat pada menu personal info. Pada menu tersebut berisi No. Telepon, No. Rekening, No. Kartu, Alamat Email dan kapan terakhir melakukan login DIGI by bank bjb.

Terdapat juga fitur Collect Dana pada DIGI yang memudahkan nasabah untuk melakukan pengumpulan dana. Nasabah dapat membagikan link request dana tersebut ke e-mail, WhatsApps atau platform lainnya. "Dengan adanya penambahan dan perubahan fitur tersebut, kami berharap nasabah akan semakin mudah dan loyal menggunakan DIGI by bank bjb," kata Yuddy.(*)