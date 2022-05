BURT Pantau Joumpa Airport VIP Service di Bandara Komodo

INFO NASIONAL - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR melaksanakan kunjungan kerja terhadap layanan Joumpa Airport VIP Service & Lounge di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat, 13 Mei 2022. Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua BURT, Achmad Dimyati Natakusumah.

“Kita ingin melihat layanan Gapura dan Joumpa yang sudah kerja sama dengan DPR, melihat pelayanan terbaik untuk anggota DPR dan keluarganya seperti apa. Jadi kita melihat kesiapan di bandara yang banyak dikunjungi wisatawan. Tadi kita melihat masih ada kekurangan seperti yang disampaikan teman-teman,” ujar Dimyati.

Politisi PKS itu mengaku mendengar keluhan terkait fasilitas sarana dan prasarana yang belakangan tidak dilakukan perawatan dan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kami minta Anggota Dewan di sini kan banyak dapil NTT, jadi betul-betul supaya Joumpa dan Gapura itu menghubungi mereka, say hello atau welcome siapa (ke Anggota DPR) sehingga tahu Anggota Dewan itu bahwa BURT sudah bekerja sama dengan Joumpa dan Gapura. Maka dengan sendirinya, ya mereka tahu supaya bisa menggunakan fasilitas Joumpa atau Gapura itu,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo, Hariyanto, serta General Manager PT. Gapura Angkasa, Tomos Menara Siregar. (*)