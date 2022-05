1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, Tujuh Langsung Bebas

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 1.252 dari 1.988 narapidana Buddha di seluruh Indonesia pada Hari Raya Waisak 2022.

“Negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik, serta tidak melakukan pelanggaran,” kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Mei 2022.

Menurutnya, pemberian remisi diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari.

Dari jumlah penerima remisi khusus Waisak tersebut, sebanyak 1.245 narapidana menerima remisi I atau pengurangan sebagian dengan rincian 116 narapidana menerima remisi 15 hari; 768 narapidana mendapat remisi sebulan; 211 narapidana memperoleh remisi satu bulan 15 hari; dan dua bulan remisi untuk 150 narapidana. Sementara itu, tujuh narapidana lainnya menerima Remisi khusus II atau langsung bebas.

Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memastikan hak-hak narapidana seperti pemberian Remisi, Asimilasi dan Integrasi, layanan kunjungan baik tatap muka maupun online, layanan kesehatan, dll, tetap diberikan meski masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Pemberian remisi khusus Waisak 2022 ini berhasil menghemat anggaran makan narapidana Rp 739.500.000,00 dengan rincian Rp 735.675.000,00 dari 1.245 narapidana penerima Remisi khusus 1 dan Rp 3.825.000,00 dari tujuh narapidana penerima Remisi khusus II.

Tahun ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatra Utara memberikan RK Waisak terbanyak kepada 265 narapidana, disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat sebanyak 200 narapidana, dan Kanwil Kemenkumham Banten sebanyak 164 narapidana.

Hak Remisi kepada narapidana diberikan oleh negara melalui Kemenkumham sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama: Peraturan Pemerintah No. 28/2006, perubahan kedua: Peraturan Pemerintah No. 99/2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data per 9 Mei 2022, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 273.982 orang, dengan rincian narapidana 227.011 orang dan tahanan sebanyak 46.971 orang.

MUTIA YUANTISYA