Bakal Terima Gelar Hari Ini, Megawati Punya 2 Gelar Profesor dan 9 Doktor

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri akan menerima gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of the Arts (SIA), Korea Selatan, pada hari ini, Rabu, 11 Mei 2022. Acara penganugerahan gelar tersebut akan disiarkan di kanal YouTube PDI Perjuangan pada pukul 09.00.

Gelar profesor kehormatan dari SIA ini akan menjadi yang kedua untuk Megawati. Sebelumnya, pada Juni 2021 lalu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menerima gelar Profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Bidang Kepemimpinan Strategik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, gelar kali ini diberikan karena Megawati dinilai punya peran besar dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea. "Sebab Ibu Mega yang konsisten dalam membangun dan mewujudkan perdamaian di Korea. Di sinilah pemberian profesor kehormatan diberikan kepada Ibu Megawati dari SIA," kata Hasto.

Selain gelar profesor kehormatan, Megawati sebelumnya juga sudah menerima sembilan gelar doktor kehormatan.

Gelar doktor kehormatan pertama diterima Megawati dari Waseda University of Tokyo, Jepang, pada 2001. Megawati juga menerima gelar yang sama dari Moscow State Institute of International Relation, Korea Maritime and Ocean University, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Padang, Mokpo National University, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Fujian Normal University, dan yang terakhir dari Soka University Japan di Jepang pada Januari 2020.

Megawati diketahui tidak pernah tamat perguruan tinggi. Megawati pernah bercerita, dia sempat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung pada 1965, namun tidak mampu melanjutkan kuliahnya lantaran kondisi politik yang menjelma badai tak kunjung surut. Dia hanya punya kesempatan dua tahun untuk belajar di Unpad.

"Saya enggak boleh kuliah zaman Pak Harto, itu aja, karena saya anak Bung Karno," ujar Megawati di acara dialog kebangsaan yang digelar Universitas Negeri Jakarta, Selasa, 10 November 2020.

Perempuan bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri itu juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada 1970, juga tidak sampai tamat. Meski tak pernah menamatkan kuliah, Megawati Soekarnoputri berhasil menjadi presiden wanita pertama RI.

DEWI NURITA