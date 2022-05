One Way dari Kalikangkung Mulai Berlaku Antisipasi Puncak Arus Balik

Polisi mengatur arus kendaraan saat penerapan jalur satu arah di gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat 6 Mei 2022. Kepolisian menetapkan jalur satu arah atau "one way" antara pukul 14.00-24.00 WIB dari Tol Kalikangkung Semarang hingga menuju Tol Cikampek KM 72 untuk mengurai kemacetan lalu lintas pada arus balik pada H+3 Lebaran. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Semarang - Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way mulai berlaku dari Gerbang Tol Kalikangkung Kota Semarang ke arah barat pada Jumat, 6 Mei 2022, pukul 15.00. One way diberlakukan untuk mengantisipasi potensi puncak arus balik Lebaran pada 6 sampai 8 Mei 2022.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kakorlantas Polri Inspektur Jenderal Firman Santyabudi melepas one way arus balik Lebaran di Gerbang Kalikangkung.

Menurut Budi Karya penerapan satu arah itu merupakan amanat presiden untuk menciptakan mudik Lebaran yang aman dan sehat. "Aman berarti safety, selamat sampai di tujuan dengan jangka waktu perjalanan yang sesuai dan mentaati prokes," katanya dalam keterangan tertulis.

Pelaksanaan arus balik diharapkan akan lancar seperti mudik lalu. Musim mudik 2022 dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu. Warga yang mengikuti arus balik dan pemerintah diharapkan dapat mempertahankan tren positif itu.

Adapun Firman meminta masyarakat yang terdampak penerapan one way dapat memanfaatkan jalur alternatif. "Buat masyarakat yang menuju kawasan yang tidak dapat dijangkau lewat tol, agar memanfaatkan jalur yang ada," ujarnya. "Pilih waktu sore atau malam hari saat tingkat kesibukan masyarakat menurun."

Dia mengingatkan masyarakat pengguna jalan agar tidak menunggu di pintu tol mengingat penerapan one way dapat berlangsung penuh 24 jam hingga 8 Mei 2022. "Silakan dilihat jadwal yang ada dan kami harap tidak menunggu di pintu-pintu tol," tutur dia.

JAMAL A. NASHR

Baca Juga: One Way Akan Diberlakukan dari Semarang ke Jakarta, Ini Rute Alternatif