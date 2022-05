Bamsoet Buka Kejuaraan Trail 'Eksplore Gasak Tracker Bali 3

INFO NASIONAL - Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Ketua IMI Bali, Ajik Krisna, dan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, membuka kejuaraan trail adventure club, Eksplore Gasak Tracker Bali 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas motor trail Gasak Tracker Bali ini diikuti lebih dari 1000 peserta.

Selain mengeksplorasi dan mempromosikan berbagai desa wisata di sekitar lokasi yang dilalui seperti Desa Adat Langkan dan sekitarnya, Eksplore Gasak Tracker Bali 3 juga bertujuan menggalang dana untuk pembangunan Pura Ulun Sui yang terletak di Desa Adat Langkan, Bangli.

"Rute adventure menempuh jarak sekitar 45 Km. Start dan finish di Lapangan Banjar Langkan. Besarnya antusias para komunitas motor trail mengikuti kegiatan ini menunjukan bahwa geliat otomotif di Bali sangat tinggi. Event seperti ini akan terus ditingkatkan, sehingga Bali juga bisa menjadi surga wisata bagi para pecinta olahraga otomotif," ujar Bamsoet, Minggu, 1 Mei 2022.

Bamsoet menjelaskan, langkah IMI Bali menghadirkan berbagai event kejuaraan otomotif, selaras dengan misi Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan Bali sebagai pusat wisata otomotif di Indonesia. Memiliki kombinasi alam yang indah dengan kekayaan budaya yang luar biasa, Bali sangat potensial dikembangkan menjadi sport and entertainment automotive tourism.

"Terdapat dua lokasi strategis yang bisa dikembangkan oleh IMI Bali bekerjasama dengan berbagai investor dari dalam dan luar negeri. Antara lain, lahan seluas delapan hektar di kawasan Pecatu, untuk dibangun menjadi sirkuit gokart bertaraf internasional, Bali Pecatu International Carting Circuit. Serta lahan seluas 150-200 hektar milik Pemerintah Provinsi Bali yang dikelola Perusahaan Daerah Perkebunan Sangiang, untuk dikembangkan menjadi Sirkuit Internasional Formula 1," tutur Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kehadiran berbagai fasilitas dan event olahraga otomotif akan semakin memperkaya keragaman tema pariwisata Bali agar lebih holistik. Para turis bisa lebih lama menikmati waktu liburan di Bali. Survei Bank Indonesia (BI) pada 2019 mencatat, lama tinggal wisatawan domestik di Bali rata-rata empat hari. Sementara wisatawan mancanegara lama tinggalnya rata-rata 9,9 hari. Pengeluaran wisatawan domestik rata-rata Rp 463.000 per hari, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai 142 dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 2.000.000 (kurs Rp 14.000) per hari.

"Seiring mulai meredanya pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara sudah mulai berdatangan ke Bali. Untuk domestik, rata-rata sudah mencapai 10 ribu kedatangan turis per hari. Sementara turis mancanegara sudah mencapai 1.500 orang per hari," kata Bamsoet. (*)