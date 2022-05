Jokowi Imbau Masyarakat Pulang Mudik Lebih Awal untuk Hindari Kemacetan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau masyarakat untuk pulang mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan di arus balik. Puncak arus balik diprediksi bakal terjadi pada 6 - 8 Mei 2022.

"Saya mengimbau masyarakat yang mudik agar perjalanan kembali dari kampung halaman dilakukan lebih awal," ujar Jokowi dalam keterangannya, Selasa, 3 Mei 2022.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar masyarakat menghindari pulang ke kota pada hari Sabtu dan Minggu. Sebab, pada tanggal tersebut jalan tol, jalan nasional, maupun Pelabuhan di Merak-Bakauheni bakal penuh oleh pemudik yang kembali ke kota.

"Mudik Lebaran tahun ini diikuti begitu banyak orang. Setidaknya 85,5 juta orang, 23 juta mobil, dan 17 juta sepeda motor melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Banyak sekali," ujar Jokowi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi memprediksi puncak arus balik Lebaran 1443 Hijriah terjadi pada 6 Mei 2022. Oleh sebab itu, pemudik diimbau untuk melakukan perjalanan sebelum tanggal tersebut.

"Kami sarankan kembali (ke kota perantauan) bertahap mulai besok agar tidak terjebak macet," kata Budi Setiyadi.

Kemenhub sendiri telah berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk menyiapkan skenario lalu lintas apabila terjadi kemacetan di titik-titik ramai. Adapun skenario rekayasa lalu lintas ini berupa ganjil genap dan sistem satu arah atau one way.

"Sampai saat ini tidak ada keberatan masyarakat terhadap skenario one way untuk arus balik. Belum ada yang lain protes, ini skenario untuk melayani banyak orang," ucapnya.

Saat arus balik, kepolisian akan memberlakukan one way dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 hingga Tol Karawang KM 47. Rencananya one way arus balik akan diberlakukan pada Jumat, 6 Mei hingga Senin, 9 Mei 2022.

M JULNIS FIRMANSYAH