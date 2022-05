Partai Buruh Gelar Aksi May Day di KPU dan Bundaran HI Hari Ini

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Partai buruh bersama organisasi serikat buruh akan menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bundaran HI dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada hari ini, Ahad, 1 Mei 2022. Aksi akan dimulai pukul 10.00.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi ratusan buruh ini membawa lima tuntutan, yakni menuntut Pemilu diselenggarakan dengan jujur dan adil, menolak politik uang, dan melaksanakan Pemilu 14 Februari 2024.

"Kemudian menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok, BBM serta gas 3 Kg dan menolak omnibus law UU Cipta Kerja," ujar Said lewat keterangannya, Ahad, 1 Mei 2022.

Setelah aksi di KPU dan Bundaran HI, kata Said, dilanjutkan dengan May Day Fiesta pada pukul 14.30 WIB di Gedung Film Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta.

Dalam agenda tersebut, Partai Buruh akan memberi anugerah pahlawan buruh nasional untuk Marsinah yang akan diserahkan ke Marsini, kakak kandung Marsinah sekaligus testimoni tentang Marsinah.

DEWI NURITA

