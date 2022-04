Presiden Jokowi dan Bamsoet Jadi Saksi Pernikahan Putri Hary Tanoesoedibyo

INFO NASIONAL-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Presiden Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Putri Hary Tanoesoedibyo, pemilik MNC Group, Jessica Herliani Tanoesoedibjo dan putra Fofo Sariaatmadja, pemilik SCTV Group, Putra Jonathan Natakusuma Sariaatmadja.

Tak hanya sebagai saksi, Presiden Jokowi dan Bamsoet juga mendoakan kedua mempelai agar senantiasa diberikan kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangganya. Menjadi keluarga yang harmonis penuh cinta, melahirkan dan mendidik putra-putri yang berbakti kepada keluarga, nusa, dan bangsa, sehingga turut berkontribusi dalam mencetak generasi bangsa yang unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045.

"Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas keluarga di dalamnya. Karenanya, untuk menjadi bangsa yang besar, harus dimulai dengan menciptakan keluarga yang berkualitas. Mengingat keluarga adalah unit terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Sebagai pasangan muda yang memiliki latar belakang pendidikan dan karir yang cemerlang, Jonathan dan Jessica harus bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi pasangan muda lainnya," ujar Bamsoet usai menjadi saksi pernikahan Jonathan dan Jessica, di Jakarta, Jumat, 22 April 2022.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, Jonathan lulus sarjana dari University of Western Australia. Kemudian melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar Master dari Universitas Harvard dalam Ilmu Komputer dan Pengembangan Ekonomi. Setelah lulus, ia mengamalkan ilmunya di Indonesia dengan turut menjadi pendiri aplikasi Tiketcom. Kemudian menjadi Chief Executive Officer di Eden Sehat Sejahtera, serta Chief Investment Officer di Quantum Alpha yang merupakan perusahaan manajemen investasi swasta.

"Sementara Jessica, menamatkan pendidikan sarjana di University of New South Wales di Sydney, Australia mengambil program Finance and Business Law. Melanjutkan pendidikan tingkat pascasarjana di Macquarie University di Sydney, Australia. Setelah lulus, mengamalkan ilmunya dengan menjadi Direktur Financial Service di MNC Group, Direktur di MotionPlay, direktur di MotionSeeds, dan chairwoman di MNC Peduli," kata Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengingatkan, dalam menempuh bahtera rumah tangga, tak selamanya selalu dihadapkan pada jalan yang mulus. Karenanya butuh kerjasama dari kedua mempelai untuk saling menguatkan satu sama lain. Sehingga senantiasa bisa merawat ikatan cinta yang dimiliki, agar tak lekang oleh waktu.

"Ingatlah selalu pesan Bung Karno, proklamator kemerdekaan Indonesia, laki-laki dan perempuan tak ubahnya dua sayap seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali," kata Bamsoet.(*)