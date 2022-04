Kemnaker Percepat Revitalisasi Balai K3

INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) yang ada di Indonesia. Salah satunya di Samarinda, Kalimantan Timur. Peran balai ini sangat penting dalam memberikan pelindungan aspek keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja.

"Kemnaker tengah melakukan revitalisasi salah satunya di Balai K3 Samarinda ini. Lab khusus K3 ini akan dibangun dengan fungsi pengujian keselamatan kerja, kerja di ketinggian dan ruang terbatas. Harapannya balai K3 ini dapat menjadi pusat pengetahuan di bidang K3 dan sekaligus menunjang pembangunan IKN," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat meninjau Balai K3 Samarinda, Kamis, 21 April 2022.

Menaker Ida menjelaskan bahwa revitalisasi yang kini terus dilakukan mencakup revitalisasi Balai K3 secara komprehensif, revitalisasi peralatan uji K3, dan revitalisasi pengembangan laboratorium keselamatan kerja.

"Alhamdulillah Kementerian PPN/Bappenas telah menyetujui usulan kebutuhan anggaran guna merevitalisasi Balai K3 yaitu untuk pengembangan SDM, penyediaan peralatan pengujian K3, serta pembangunan sarana dan prasarana," kata Ida.

Balai K3 yang dimiliki oleh Kemnaker ini, Ida melanjutkan, merupakan satu-satunya yang ada di seluruh kementerian dan seharusnya menjadi program unggulan. "Saya melihat potensi di Balai K3 ini sangat besar, maka dari itu, kami coba untuk memulai pendekatan melalui skema G to G dengan negara lain, baik dari sisi pengembangan sarana dan prasarana maupun dari sisi kurikulum yang menyesuaikan standar Internasional," kata Ida.

Revitalisasi Balai K3 ini sangat penting, apalagi, lanjut Menaker isu K3 termasuk salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, yakni adapting labour policies for a more effective protection and increased resilience of all workers.

"Untuk isu ini pada Employment Working Group II ini, kami akan membahas lebih lanjut suatu langkah pelindungan bagi para pekerja dalam periode recovery dan era otomasi," tutup Ida. (*)