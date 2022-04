Menangkap Peluang Ekspor Listrik ke Singapura

INFO NASIONAL - Beredar kabar pada bulan Oktober 2021, Singapura terancam krisis energi dan menjadi gelap gulita akibat terbatasnya pasokan gas alam, sehingga beberapa produsen akan keluar dari bisnis listrik di Singapura. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Singapura berencana melakukan impor listrik dari negara sekitarnya termasuk Indonesia.

Listrik yang dibutuhkan bersumber dari non fosil, yakni listrik tenaga surya. Pemerintah Singapura membutuhkan listrik sebesar 600 megawatt (MW) pada tahun 2025 dan 1.200 MW pada tahun 2027, bahkan mencapai 4 GW sampai 2035. Dilain pihak, Sunseap Group asal Singapura telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, yang sebahagian listriknya (7 GW) akan diimpor Singapura.

Lahan dan perairan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya inilah yang membuka peluang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga pemerintah Indonesia harus proaktif mendorong kerja sama antar pelaku usaha, BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mempercepat gerai perizinan dirangkaikan dengan sosialisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) di provinsi/kabupaten/kota.

Topografi pulau-pulau kecil tidak selalu datar dan luasannya terbatas, sehingga perairan laut lebih tepat dijadikan lokasi pembangkit tenaga surya terapung. Selain lautnya sangat luas, jaraknya relatif dekat karena berbatasan dengan negara Singapura, khususnya di perairan laut Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau.

Peluang investasi ekspor listrik ke Singapura akan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak cukup signifikan, yang bersumber dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), pemanfaatan pulau-pulau kecil dibawah 100 km2 (kilometer persegi) dalam rangka penanaman modal asing (PMA), serta pemanfaatan pipa dan kabel bawah laut.

Pemanfaatan Ruang Perairan Laut

Perizinan pemanfaatan perairan di ruang laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko, yang diantaranya mengatur perizinan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

Pemanfaatan ruang laut seperti pembangunan listrik tenaga surya terapung, dikenakan tarif Rp. 18,68 juta/ha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kebutuhan 1 MW listrik membutuhkan lahan di darat atau perairan sekitarnya lebih kurang seluas 1 (satu) ha. Jika kebutuhan listrik Singapura kedepan lebih kurang 11.000 MW, maka luasan perairan laut atau daratan yang dibutuhkan untuk pembangunan listrik tenaga surya mencapai 11.000 hektare, dengan perolehan PNBP sekitar Rp200 milyar.

Terkait penatausahaan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2020, dengan tarif sebesar Rp 30,8 juta/ha untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing (PMA), dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (tarif Rp 25,4 juta/ha) bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Untuk itu, pemerintah perlu memetakan secara spasial lokasi pulau-pulau kecil yang sesuai sebagai land station, berikut bangunan lainnya (di antaranya instalasi baterai, inverter, pendingin), maupun penyediaan fasilitas pengolahan limbah dan sanitasi, ataupun pembangunan resort/villa sebagai tempat tinggal karyawan dan tekhnisi pembangkit listrik tenaga surya. Sehingga lahan di pulau harus dipastikan telah bersertifikat atau clean and clear, sekitar satu sampai dua hektare.

Sedangkan untuk mengalirkan energi listrik dari landing station di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya di Kepri dan Riau, menuju landing stasion di Singapura (Pulau Jurong), akan dilakukan melalui tekhnologi pipa dan kabel bawah laut sesuai Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pasal 19 huruf (f), serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut.

Komponen tarif pipa dan kabel bawah laut masing-masing berbeda, meliputi tarif dasar, dan tarif per kilometer. Apabila pipa dan kabel bawah laut melewati kawasan konservasi, akan memperhitungkan biaya terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan, dengan tarif tambahan jauh lebih tinggi, yakni (7,5 juta per km untuk kabel bawah laut dan 25 juta rupiah per km untuk pipa air baku/minum)

Besarnya potensi penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari pemanfaatan perairan pesisir dan lahan di pulau-pulau kecil, serta pemanfaatan pipa dan kabel bawah laut, maka pemerintah harus terlibat dari awal dan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait. Regulasi yang telah tersedia hendaknya diikuti pula dengan pelayanan perizinan cepat, murah, dan mudah. (*)

(Rido Miduk Sugandi Batubara, Ahli Madya Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementrian Kelautan dan Perikanan)