Tahun ini Grup MIND ID Target Turunkan Emisi 1 persen

INFO NASIONAL – BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, atau Mining Industry Indonesia, menetapkan target penurunan emisi sebesar 1 persen pada tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen MIND ID untuk menurunkan emisi dari sektor energi dan Industrial Process and Product Uses (IPPU) sebesar 15,8 persen pada 2030 dan mendukung aspirasi net zero Pemerintah Indonesia Tahun 2060.

“Komitmen MIND ID terhadap penurunan emisi sejalan dengan aspek keberlanjutan perusahaan. Program Dekarbonisasi merupakan perwujudan dari salah satu pilar Sustainability Pathway yaitu Environment & Climate Change. Grup MIND ID telah memetakan potensi-potensi inisiasi penurunan emisi pada aktivitas operasional,” ujar Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID, Dany Amrul Ichdan.

Selama ini grup MIND ID menghasilkan emisi dari 2 cakupan. Berdasarkan data pada 2019, rona cakupan 1 berasal dari penggunaan bahan bakar fosil (batu bara dan marine fuel oil) untuk proses pengolahan, dan bahan bakar diesel untuk kendaraan proyek/alat berat. Total emisi GRK yang dihasilkan sebesar 2,8 juta ton CO2e. Untuk rona cakupan 2 - penggunaan listrik yang bersumber dari grid PLN untuk kegiatan operasi dan produksi - tercatat sebesar 0,1 juta ton CO2e.

Di Tahun 2021, Grup MIND ID menghasilkan emisi Business as Usual (BAU) dari cakupan 1 dan 2 sebesar 3,335 juta ton CO2e yang bersumber dari kegiatan produksi dan operasional pertambangan. Tahun 2021, Grup MIND ID berhasil mencatat pengurangan emisi sebesar 71 ribu ton CO2e atau sebesar 2,13 persen dari emisi BAU kegiatan produksi dan operasional pertambangan.

Di masa yang akan datang, Grup MIND ID yang beranggotakan di antaranya PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk, merancang inisiatif penurunan emisi karbon melalui kombinasi dari peralihan bahan bakar, efisiensi produksi hingga carbon offset.

Seluruh langkah tersebut menjadi komitmen MIND ID turut berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan khususnya Tujuan SDGs 13 yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

Grup MIND ID juga melaksanakan Tujuan SDGs lainnya, seperti menghadirkan energi ramah lingkungan di masyarakat sekaligus bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan sesuai SDG 2 yakni Tanpa Kelaparan, kemudian mendukung perekonomian sesuai dengan tujuan SDGs 8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Di PT Bukit Asam Tbk (Bukit Asam), dukungan terhadap pengurangan emisi karbon global dan Presidensi G20 Indonesia 2022 dilakukan salah satunya melalui groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ngurah Rai Jalan Tol Bali Mandara.

Bukit Asam juga menginisiasi PLTS di Desa Tanjung Raja, Muara Enim untuk program CSR bidang pertanian. PLTS tersebut digunakan sebagai sumber energi pompa irigasi sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian padi. Sedangkan di PT TIMAH Tbk (TIMAH), perusahaan menempatkan PLTS sebagai salah satu fasilitas pendukung area reklamasi bekas tambang di Selinsing, Belitung Timur.

Sedangkan di PT ANTAM Tbk (ANTAM), sejak 2019 mulai memanfaatkan penggunaan teknologi solar sel sebagai sarana penerangan di area pertambangan bauksit di Kalimantan Barat. Selain itu, pemanfaatan teknologi energi terbarukan juga digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan masyarakat di sekitar tambang emas Pongkor, Jawa Barat.

Selain inisiatif yang sudah ada, Grup MIND ID terus mengeksplorasi dan mengupayakan peluang-peluang baru penurunan emisi. Seperti penggunaan peralatan dan kendaraan operasional berbasis baterai listrik, solusi berbasis alam, dan lain sebagainya. (*)