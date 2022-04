Dukung Pelaksanaan EWG 20, Kemnaker Bahas Teknis EWG II dan Isu Prioritas 4

INFO NASIONAL -- Dalam rangka mendukung pelaksanaan Employment Working Group (EWG) G20, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan persiapan teknis Employment Working Group (EWG) II di Jakarta pada Selasa (5/4/2022).

Selain itu, Kemnaker juga melakukan koordinasi dengan Engagement Group Labour 20 terkait Priority Issues 4 mengenai _Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience of All Workers_ (Adaptasi Perlindungan Tenaga Kerja untuk Perlindungan yang Lebih Efektif dan Peningkatan Ketahanan Semua Pekerja).

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, persiapan Substansi Isu Prioritas 4 dalam Pertemuan EWG Il G20 akan berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Mei 2022 dengan salah satu mata agendanya mulai membahas priority issue 4, yaitu Adapting Labour Protection for more Effective Protection and Increased Resilience of All Workers.

Adapun terkait penyusunan issue notes yang menjadi salah satu bagian dari isu prioritas 4, kata Sekjen Anwar, pihak ILO Jenewa memberikan apresiasi yang bagus.

“Apresiasi dari ILO Jenewa ini diharapkan akan disambut baik oleh negara-negara G20,” ucap Sekjen Anwar.

Pada forum tersebut, ia meminta seluruh tim pendukung pelaksanaan forum G20 di bidang ketenagakerjaan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan maksimal.

“Dengan begitu diharapkan dapat membawa nama baik Kemnaker dan Indonesia di mata dunia internasional dengan menyukseskan pertemuan-pertemuan G20 Presidensi Indonesia,” ucapnya.(*)