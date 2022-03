Artis Maudy Ayunda Ditunjuk Jadi Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate resmi mengumumkan artis Maudy Ayunda sebagai juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia. Juru bicara ini diumumkan untuk mendukung penyelenggaraan komunikasi publik presidensi G20 tersebut.

"Maudy menguasai beberapa bahasa asing yang mudah-mudahan akan membantu dalam tugasnya sebagai juru bicara," kata Johnny dalam pengumuman resmi, Kamis, 31 Maret 2022.

Johnny berujar Maudy merupakan lulusan program sarjana philosophy, politics and economics University of Oxford. Lalu, Maudy juga merupakan lulusan Master of Business Administration dan Master of Arts in Education dari Stanford University. Sebagai figur publik milenial, kata Johnny, Maudy diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat luas. "Terutama generasi milenial dan generasi Z," ujarnya.

Johnny lalu menjelaskan ruang lingkup tugas juru bicara. Pertama menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Indonesia yang akan dihadiri oleh para pemimpin anggota G20, para kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kedua, menyiapkan perkembangan pertemuan-pertemuan working group engagement group dan side event pada presidensi G20 Indonesia secara rutin. Sehingga, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dapat mengikuti perkembangan dan substansi agenda presidensi G20 Indonesia.

Menurut Johnny, momentum presidensi G20 ini merupakan wujud kepercayaan kepada Indonesia dari para pemimpin negara ekonomi terbesar di dunia. Oleh karena itu, kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat global.

"Secara khusus untuk kepentingan masyarakat kita, bangsa dan negara kita, melalui peran kepemimpinan Indonesia di kancah internasional ini," ujar Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini.

Untuk itulah, kata Johnny, juru bicara memegang fungsi yang sangat penting di kegiatan sosialisasi dan promosi presidensi G20 Indonesia. Menurut dia, kegiatan ini perlu dilakukan secara optimal demi mewujudkan presidensi G20 Indonesia yang sukses, baik dari segi substansi maupun penyelenggaraan. Sehingga pemilihan Maudy Ayunda dinilai tepat.

Baca Juga: Tips Maudy Ayunda agar Selalu Tampil Prima di Masa Pandemi