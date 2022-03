Pegadaian Optimalkan Saluran Komunikasi Internal

INFO NASIONAL – PT Pegadaian (Persero) terus mengoptimalkan pemanfaatan saluran komunikasi untuk membangun keterikatan (engagement) karyawan, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Demikian disampaikan VP Corcomm PT Pegadaian, Basuki Tri Andayani, dalam acara 2nd PR Outlook 2022 yang digelar secara virtual oleh Iconomics, Selasa, 29 Maret 2022.

Basuki mengatakan, praktisi Public Relations (PR) harus adaptif terhadap lingkungan bisnis yang berubah cepat. Jika di masa pandemi strategi komunikasi perusahaan berubah dari situasi normal ke situasi krisis, maka saat ini strategi komunikasi berubah dari situasi krisis menuju normal.

“Masa pandemi di satu sisi menjadi musibah, namun di sisi lain memberikan berkah berupa percepatan komunikasi digital. Selama dua tahun terakhir, masyarakat semakin familier dengan model komunikasi digital,” ujarnya.

Hal ini tampak dari pertumbuhan pengguna aplikasi Pegadaian Digital maupun Pegadaian Syariah Digital. Sejak diluncurkan pada 2018, setahun kemudian pengguna aplikasi tercatat 2,18 juta. Kembali meningkat menjadi 3,81 juta pengguna pada 2020 dan 5,06 juta pengguna di 2021. Jumlah transaksi digital pun mengalami peningkatan, dari Rp.1,57 triliun di tahun 2019 menjadi Rp.5,09 triliun pada 2020 dan Rp.6,92 triliun di 2021.

Kini, ketika situasi telah menuju endemi, kata Basuki, akan kembali terjadi perubahan yang menantang. “Selama pandemi aktivitas rapat, seminar, event korporasi dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi digital. Ke depan tentu kita tidak mungkin menghilangkan sama sekali model komunikasi ini. Maka tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan sarana komunikasi digital yang relatif bersifat mekanis tersebut untuk tetap menyampaikan pesan-pesan yang humanis dan empatis,” tuturnya.

Sementara itu, CEO dan Founder The Iconomics, Bram S. Putro mengatakan, mengatakan insan public relations (PR) telah beradaptasi dengan Covid-19 lebih dari 2 tahun, kondisi ini mengubah banyak pola komunikasi dan engagement PR dengan pemangku kepentingannya.

“Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, secara benang merah, strategi komunikasi perusahaan/lembaga sangat mengedepankan inovasi. Perilaku audiens atau stakeholder yang berubah harus diimbangi dengan perubahan pola pengemasan komunikasinya,” kata Bram.

Acara 2nd PR Outlook tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Road to 3nd PR Awards dan PR Person Award yang akan digelar bulan Juli 2022. Gelaran tersebut diharapkan dapat mendorong para Insan PR untuk terus berkarya demi kemaslahatan bangsa. (*)