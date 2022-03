KPK Usung 4 Tema di Anti-Corruption Working Group G20

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan persiapan Pertemuan Anti-Corruption Working Group G20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022. Pertemuan ACWG putaran pertama ini akan dihadiri oleh seluruh anggota G20.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, bahwa dalam gelaran G20 ACWG ini, KPK mengusung 4 isu prioritas yaitu Peningkatan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi; Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi; Pengawasan Professional Enablers dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; dan Korupsi di Sektor Energi Terbarukan.

"Keempat isu prioritas ini akan dibahas dalam putaran pertama G20 ACWG," kata Lili, Jumat, 25 Maret 2022.

Hari pertama akan dilaksanakan pada 28 Maret 2021. Pertemuan membahas isu Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption, dengan ditutup kegiatan diskusi antara ACWG dengan Engagement Groups yang dihadiri oleh perwakilan dari B20, C20, T20, L20 dan P20.

Hari kedua, 29 Maret 2022, pertemuan membahas isu Public Participation and Anti-Corruption Eduacation Program dan penyusunan Compedium of Good Practices. Selain itu akan berlangsung diskusi panel yang akan membahas tentang Countering Corruption in Customs yang akan menghadirkan panelis dari World Customs Organization. Sesi dilanjutkan dengan diskusi tentang Foreign Bribery, lalu ditutup dengan diskusi bersama organisasi internasional, diantaranya UNODC, OECD, IMF, WB, FATF, dan Interpol.

Sementara hari ketiga, 30 Maret 2022, pertemuan membahas tentang Corruption-Risk Management in Renewable Energy, dilanjutkan dengan diskusi terkait Supervisory and Regulatory Framework of Lega Professionals.

Hari keempat, 31 Maret 2022, joint OECD/G20 Indonesian Presidency Session of Global Anti-Corruption & Integrity Forum akan mendiskusikan tema ‘Anti-Corruption and Integrity for a Resilient Recovery’. “Kami berharap peserta G20 bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa membantu negara-negara anggota G20 maupun di luar anggota G20 untuk mencegah korupsi pada praktik ekonomi,” kata Lili.