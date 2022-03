Polda Sumut Periksa 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Bupati Langkat Besok

Sebelumnya, penyidik menetapkan 8 tersangka terkait kematian penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana. Tujuh tersangka berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG dijerat dengan pasal 2 jo pasal 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara ditambah sepertiga ancaman pokok. Sementara itu, tersangka berinisial SP dikenakan Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara

Diduga salah satu tersangka inisial DP adalah anak Terbit Rencana bernama Dewa Peranginangin. Saat hal tersebut ditanyakan wartawan, Tatan merespons," Kenapa kalian memaksa begitu."