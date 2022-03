Begini Alasan Polda Sumut Tak Menahan 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkapkan alasan mendasar tidak langsung menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi mengatakan penetapan tersangka terhadap HS, IS, TS, RG, JS, DP, HG, dan PS berdasarkan hasil gelar perkara. Mereka pun dikatakannya telah diinterogasi saat sebagai saksi.

Oleh sebab itu, para tersangka menurutnya tidak langsung ditahan saat ini meskipun ancaman hukuman mereka maksimal 15 tahun penjara. Biasanya, dengan alasan objektif, ancaman hukuman di atas lima tahun penjara, polisi langsung menahan tersangka.

"Penetapan itu hasil gelar perkara. Dulu yang bersangkutan sudah diinterogasi kapasitas sebagai saksi," kata dia saat dihubungi, Rabu, 23 Maret 2022.

Setelah penetapan tersangka tersebut, Polda Sumut baru akan memanggil kembali mereka untuk diperiksa sebagai tersangka. Kemudian, penyidik menurut Hadi, baru akan melengkapi dokumen surat perintah penangkapan dan penahanan.

"Yang dituangkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Setelah itu penyidik melengkapi dokument sprin kap dan han (surat perintah penangkapan, dan penahanan) dan lain-lain. Jadi itu mekanisme kamk," tuturnya.

Adapaun jadwal pemanggilan kedelapan tersangka itu belum diinformasikan Hadi. Menurutnya, Polda Sumut akan segera merilis waktu pemanggilan mereka dengan kapasitas baru sebagai tersangka dalam waktu dekat.

Polda Sumut telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini pada Senin, 21 Maret 2022. Mereka dijerat dengan pasal 2 jo pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Tujuh tersangka berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG dikenakan Pasal 7 UU No. 21 tahun 2007. Dalam pasal itu, ancaman hukuman penjaranya maksimal 15 tahun ditambah 1/3 ancaman pokok. Sementara itu, tersangka berinisial SP dikenakan Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 dengan ancama hukuman maksimal 15 tahun penjara." tutur Hadi.

Kasus kerangkeng manusia ini terbongkar setelah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara suap terkait proyek-proyek di Kabupaten Langkat. KPK menemukan kerangkeng di kediaman Terbit Rencana.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam investigasinya menemukan bahwa bahwa terjadi praktek perbudakan dan penyiksaan dalam kasus kerangkeng manusia itu.

Para korban, menurut temuan kedua lembaga itu, dipekerjakan secara paksa tanpa mendapatkan bayaran di perkebunan hingga untuk membangun kediaman si bupati.

Mereka juga menyatakan terdapat setidaknya enam orang korban meninggal dunia. Polisi telah melakukan menggalian terhadap makam dua dari enam korban tersebut.

Keluarga dan kerabat Terbit Rencana Perangin Angin hingga aparat polisi dan TNI disebut terlibat dalam kejahatan ini. LPSK menilai setidaknya ada 19 orang yang bisa dijadikan tersangka oleh polisi dalam kasus kerangkeng manusia.