Setelah Menonton MotoGP Mandalika Besok, Jokowi Hadiri DPR IPU di Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan bakal menghadiri hari terakhir perhelatan MotoGP di Mandalika, Lombok, pada Ahad besok, 20 Maret 2022. Setelah menonton balapan tersebut, Jokowi bakal menghadiri pembukaan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 DPR RI di Nusa Dua, Bali.

"Pak Jokowi ada acara membuka acara DPR IPU," kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, saat dihubungi, Sabtu, 19 Maret 2022.

Sebelumnya, anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dyah Roro Esti, mengatakan pelaksanaan IPU merupakan momentum bagi masing-masing negara untuk saling menguatkan. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan kesempatan untuk dapat saling bertukar ilmu antar negara.

"IPU ini merupakan ajang tersendiri untuk kami membahas lebih detail lagi bagaimana lintas negara bisa bekerja sama. Selama ini ada beberapa kedutaan atau duta besar yang datang untuk mendiskusikan secara rinci bagaimana beberapa negara ini bisa bekerja sama," ujar Dyah.

Anggota Komisi VII DPR RI itu berharap dalam gelaran IPU ke-144 nanti ada sebuah komitmen besar berkaitan dengan realisasi transisi energi. Mengingat, tema IPU ke-144 kali ini adalah ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.

Selain itu, Dyah berharap Indonesia sebagai tuan rumah IPU dapat memberikan multiplier effect yang panjang, khususnya dari segi pariwisata, transfer of knowledge maupun dari sisi investasi. Ia mengatakan banyak sekali isu yang akan pihaknya dorong, di samping bagaimana negara Indonesia bisa mendapat benefit.

"Itu momentum yang luar biasa, sangat luar biasa. Karena ada MotoGP Mandalika, kami ada IPU, juga ada G20. Ini mengalami tahun yang menurut saya luar biasa dan kita harus maksimal dalam menyikapinya," kata Dyah.

