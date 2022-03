Kemnaker Serahkan Pelaku Penempatan PMI Nonprosedural ke Kejari Cilacap

INFO NASIONAL-- Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 menyerahkan tersangka berinisial DP dan barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 16 Maret 2022. DP merupakan Kepala Cabang P3MI PT FSS di Cilacap.

Penyerahan tersangka DP beserta barang buktinya dilakukan atas dugaan Tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan dengan menempatkan PMI secara nonprosedural atau tidak memenuhi persyaratan undang-undang bekerja di Singapura. Penempatan PMI secara nonprosedural dilakukan oleh DP baik selaku Kacab P3MI PT FSS maupun perorangan.

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang menyatakan penyerahan tersangka ke Kejari hasil penyidikan PPNS Ketenagakerjaan ini merupakan wujud konkret Kemnaker yang serius menegakan hukum khususnya dalam hal PPMI.

"Kemnaker tidak segan-segan tegas mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang menempatkan pekerja migran secara nonprosedural," ujarnya. Ini juga sebagai bukti Kemnaker serius dan tidak main-main memidanakan pelaku penempatan PMI secara non prosedural.

Direktur Bina Riksa Norma Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna mengemukakan, penyerahan tersangka ke Kejari Cilacap dilakukan oleh timnya didampingi oleh Korwas PPNS Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI.

Menurut Yuli, perbuatan DP telah melanggar Ps 83 jo. Ps 68 jo. Ps 5 dan/atau Ps 81 jo. Ps 69 dan/atau Ps 86 huruf c jo. Ps 72 huruf c UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Ancamannya pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 15 miliar," katanya. (*)