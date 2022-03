DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Dunia di Bali

INFO NASIONAL – DPR RI optimistis penyelenggaraan Sidang Umum Forum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 20-24 Maret 2022, di Nusa Dua Bali berjalan sesuai tema. Diperkirakan, forum parlemen ini akan diikuti 1.200 delegasi dari ketua parlemen, anggota dan pejabat sekretariat parlemen dari 115 negara anggota IPU.

Acara yang mengusung tema "Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change" itu juga akan membahas sejumlah isu penting termasuk salah satunya mendorong semua pihak untuk menghentikan konflik antara Rusia dan Ukraina. "Sebagaimana dunia juga harus secara konsisten menyerukan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan penegakan demokrasi di Myanmar,"ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon melalui melalui rilisnya kepada Info Tempo, Senin, 14 Maret 2022.

Menurut Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, parlemen dunia perlu ikut mengambil peran dengan menyuarakan dan mendorong para pihak yang berkonflik untuk menghentikan permusuhan dan mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

Fadli mengungkapkan, Sidang IPU ke-144 juga akan diisi sikap para ketua parlemen terkait isu-isu aktual . "Setiap pertemuan akan ada tema besar yang dibahas. Juga akan dibagi Standing Comitties dan kegiatan paralel baik berupa seminar diskusi misalnya bertema demokrasi dan HAM, sustainable goals atau pun peace and security. Jadi ada pertemuan kecil selain pertemuan assembly yang umum," kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.

DPR RI yang menjadi tuan rumah IPU ke-144, bakal memaksimalkan peran diplomasi parlemen dengan mencakup dua aspek strategis. Pertama, menjembatani kerangka kebijakan di dalam negeri dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai di tataran internasional di bawah kerangka Paris Agreement, seperti kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam perundingan COP26, dan juga yang dituangkan dalam Glasgow Climate Pact.

Kedua, menggalang dukungan politis di dalam negeri agar komitmen-komitmen internasional yang telah disepakati pemerintah mendapatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan secara luas dan dapat terimplementasi dengan baik.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan mendorong seluruh Parlemen untuk menegaskan kembali komitmen mengurangi emisi hingga nol pada 2050 dan membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius di akhir abad ini.

"Kita harus meningkatkan dialog mengenai isu perubahan iklim, karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kami membutuhkan solusi dan komitmen multilateral yang lebih komprehensif yang selaras dan melengkapi target untuk membalikkan efek pemanasan global dan perubahan iklim," tutur perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.

Menurut politisi dari Partai PDI-Perjuangan ini, parlemen mempunyai tugas untuk mewakili masyarakat dalam membahas masalah ini, menemukan solusi inovatif, serta mendukung dan mempersiapkan mereka dalam kebijakan terkait perubahan iklim dan kehidupan yang berkelanjutan.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukan kepada dunia bahwa negeri ini mampu mengatasi kondisi pandemi Covid-19. “Semoga IPU ini menjadi pembukaan pemulihan kembali ekonomi, khususnya lewat pariwisata,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPR ini juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus kebijakan travel bubble di Bali. Menurutnya etiap stakeholder pariwisata di Bali siap menerima wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Bali sudah siap, bandara sudah siap, masyarakatnya sudah siap, destinasi sudah siap, hotel sudah siap dan kita sudah semua siap. MICE-nya sudah siap. Kita tinggal segerakan dan beranikan. Justru itu gayung bersambut. Pemerintah sudah mengatakan tidak adanya karantina di Bali, langsung (datang) bisa,” katanya. Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mencabut kebijakan karantina bagi wisatawan mancanegara dari 23 negara yang terdaftar pada Senin 7 Maret lalu. (*)