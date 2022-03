Anggota DPR: Bali Sambut Perubahan Status Travel Bubble

INFO NASIONAL-Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menghapus kebijakan travel bubble di Bali. Dia menekankan setiap stakeholderpariwisata di Bali siap menerima wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Bali sudah siap, bandara sudah siap, masyarakatnya sudah siap, destinasi sudah siap, hotel sudah siap dan kita sudah semua siap. MICE-nya sudah siap. Kita tinggal segerakan dan beranikan. Justru itu gayung bersambut. Dari pemerintah sudah mengatakan tidak adanya karantina di Bali, langsung (datang) bisa,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Maret 2022.

Sebagai anggota dewan dapil Bali, dia telah berjuang sejak dua tahun lalu untuk membangkitkan pariwisata di Pulau Dewata. Lebih lanjut, salah satu stimulus nyata yang diberikan oleh DPR kepada masyarakat pariwisata di Bali adalah melalui penyelenggaraan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144.

“Kami mengatakan tolong kawal Bali, ekonominya paling terpuruk, paling berat. Bantu konkrit segera dan momen ini adalah cara BKSAP sekaligus parlemen membantu menyelenggarakan pergelaran akbar yang memiliki multiplier efeknya, Tentu berdampak lebih luas dan besar,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Terakhir, Putu berharap denyut aktivitas pariwisata di Bali kembali pulih. Dengan potensi perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi, bisa menjadi momentum Bali bangkit menyambut kejayaan pariwisata. “Kami berharap pandemi ini dalam waktu dekat akan menjadi endemi sehingga semua bisa terbang kembali, masyarakat bisa menikmati liburannya lagi. Akhirnya, nanti UMKM dan pelaku pariwisata juga bisa mendapatkan benefit. Jadi, otomatis in the end of the day, Bali bangkit,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mencabut kebijakan karantina bagi wisatawan mancanegara dari 23 negara yang terdaftar pada Senin 7 Maret lalu. Sebelumnya, pelaku perjalanan internasional yang datang ke Bali harus melakukan karantina selama tiga hari melalui mekanisme hotel bubble yang berarti dapat melakukan kegiatan di lingkungan hotel maupun non-bubble yang merujuk pada karantina dalam kamar.

Mengetahui kebijakan tersebut, setiap stakeholder Bali menyambut baik sekaligus siap membuka diri untuk menyambut kedatangan delegasi baik dari Indonesia maupun mancanegara. Lebih lanjut, DPR RI menjadi tuan rumah Sidang IPU ke-144 dengan tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change’ di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022.(*)