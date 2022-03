Bamsoet Tutup Lomba Balap Mobil ISSOM Seri-1

INFO NASIONAL-Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2022 seri pertama. Acara di Sirkuit Internasional Sentul ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. ISSOM 2022 akan dilaksanakan hingga tujuh seri.

"Kelas Mercedes One Make Race Championship dimenangkan Arie Aumos dari MBW210 Neci Motorsport, Euro Touring Car Championship dimenangkan Charles Teo dari Jakarta Ban Motorsport, Indonesia Touring Car Race 1200 dimenangkan Naufal Rafif Busro dari Honda Racing Indonesia dan Indonesia Touring Car Race 1500 dijuarai Fitra Eri dari Honda Bandung Center Racing Team," ujar Bamsoet usai menutup ISSOM 2022 seri pertama di Sirkuit Sentul, Bogor, Minggu 13 Maret.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, untuk kelas Euro Touring Car 3000 Championship sub category Pro dimenangkan Charles Teo dari Jakarta Ban Motorsport, sub category Master dimenangkan Alvito Anugrah Hardian dari CRK Motorsport dan sub category Novice dijuarai Lucky Dzulkifli Azis dari JCRT X Sixteen Garage. Sementara, Euro Touring Car 2000 Championship sub category Pro dimenangkan Gerry Nasution dari Team Astra dan sub category Novice dijuarai Billy Wish dari Moci Motorsport.

"Kelas Indonesia Touring Car Max Championship dimenangkan Demas Agil dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Indonesia Classic Car Championship dimenangkan Andi Barata dari Gazpoll Racing Team. Indonesia Retro Race dijuarai Radityo Mahendra dari Privateer," kata mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan kelas Super Touring Championship Race 1 dimenangkan Umar Abdullah dari Bank BJB Delta Garage Racing Team. Super Touring Championship 1 (STCR 1) sub category ISTCR 3600 Max dimenangkan Alvin Bahar dari Honda Racing Indonesia, sub category FFA Max 3600 dimenangkan Umar Abdullah dari Bank BJB Delta Garage Racing Team dan sub category BMW 3600 dimenangkan Gerry Nasution dari BME.

"STCR 1 sub category Mercedes Benz 3600 dimenangkan Arie Aumos dari MBW210 Neci Motorsport, sub category Super Car B1 dimenangkan Febrian Agung dari Privateer, sub category Super Car B2 dimenangkan Rio Bramantio dari B16 Apspeed XR Racing, sub category Super Car B3 dimenangkan Arie Aumos dari MBW210 Neci Motorsport dan sub category Porsche & BMW M3 dijuarai Charles Teo dari Jakarta Ban Motorsport," ujar Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, Super Touring Championship 2 (STCR 2) posisi pertama diraih Umar Abdullah dari Bank BJB Delta Garage Racing Team. STCR 2 sub category FFA Max 2100 juga dimenangkan Umar Abdullah dari Bank BJB Delta Garage Racing Team, sub category STCR 1600 dijuarai Reza Zulnizar dari Privateer, sub category Japan Production 1B dimenangkan Umar Abdullah, sub category Retro STCR 2000 dimenangkan Gerry Nasution dari Team Astra, sub category Peugeot dijuarai Vimayzar dari Gazpoll Racing Team dan sub category BMW STCR 2100 dimenangkan Billy Wish dari Moci Motorsport.

Sementara kelas Honda City Hatchback & Brio Speed Challenge dimenangkan M Ferrel Fadhil Pratama dari LFN-Sederhana Racing Team. Honda City Hatchback Challenge sub category Master juga dimenangkan M Ferrel Fadhil Pratama dari LFN-Sederhana Racing Team, sub category Rissing Star dijuarai Hendra Bonank dari Difa Kreasi HS Autocar Racing Team, dan sub category Promotion dimenangkan Akheela Chandra dari Privateer.

“Sedangkan, Honda Brio Challenge sub category Rissing Star dijuarai Rio Bramantio dari B16 Apspeed XR Racing, sub category Promotion dimenangkan Muhamad Haikal dari Bank BJB Delta Garage Racing Team serta sub category Rookie posisi pertama diraih Junus Danuatmodjo dari Moci Motorsport," kata Bamsoet. (*)