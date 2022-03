Dilantik Sore Ini, Inilah Rekam Jejak Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah memiliki keputusan bulat untuk menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Seorang ahli infrastruktur kelahiran Yogyakarta, 58 tahun silam itu akan resmi dilantik pada Kamis sore, 10 Maret 2022, dan disiarkan langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Pada 2007-2010, Bambang menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Untuk mengatasi persoalan moda transportasi Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) periode 2004-2010 ini menekankan pada sistem transportasi yang humanis sesuai dengan karakter Indonesia.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Indonesia periode 2009-2014. Tugas itu diembannya selama masa Kabinet Indonesia Bersatu II. Kemudian mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi ini adalah lulusan Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 1987. Selepas lulus, ia bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya, Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, Tbk ini melanjutkan pendidikan di Universitas California dan meraih gelar MSCE di bidang teknik transportasi dan gelar doktor di bidang perencanaan infrastruktur.

Kiprahnya di bidang transportasi juga tampak pada beberapa pencapaiannya di tingkat internasional. Ia pernah menjabat sebagai Vice President East Asia Society of Transportation Studies (EASTS). Sampai sekarang, ia masih menjadi anggota Board of Trustees di The South North Foundation di Johannesburg, Afrika Selatan, yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan.

Bahkan, di sela kesibukannya, Bambang masih menyempatkan diri untuk mengajar dan membimbing tesis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Teknik Universitas Indonesia. Ia sering melakukan penelitian di bidang transportasi khususnya yang terkait lingkungan hidup dan kondisi sosial perkotaan. Ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Presiden Intelligent Transport System Indonesia (ITS Indonesia).

Berbagai gagasannya mengenai infrastruktur dan transportasi juga dituangkan dalam beberapa buku, di antaranya satunya berjudul Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan buku berjudul 1001 Wajah Transportasi Kita yang berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus. Ia selalu menekankan pada pendekatan transportasi humanis. Rekam jejaknya di bidang infrastruktur dan transportasi membuatnya ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN.

RISMA DAMAYANTI

