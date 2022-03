Menaker Minta Calon Dirjen ILO Dukung Ketenagakerjaan Indonesia

ternat

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta kandidat Direktur Jenderal ILO, Muriel Penicaud, mendukung strategi prioritas pembangunan ketenagakerjaan Indonesia 2020-2024.

Adapun strategi prioritas pembangunan ketenagakerjaan Indonesia tersebut yakni Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), Link and Match Pekerjaan, Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Bakat Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan, dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan Menaker saat melakukan pertemuan secara virtual dengan Menteri Ketenagakerjaan Prancis, Elisabeth Borne, terkait pencalonan Muriel Penicaud sebagai Direktur Jenderal ILO, Jumat, 4 Maret 2022.

Menaker juga berharap Direktur Jenderal ILO yang akan datang dapat terus memperjuangkan keadilan sosial dan pekerjaan yang layak untuk semua di seluruh dunia.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa sebagai perwakilan Asia Tenggara dan Pemerintah Indonesia, kami berharap Direktur Jenderal ILO yang akan datang dapat terus memperjuangkan juga memastikan kesempatan yang sama dan melarang semua diskriminasi, serta memastikan keadilan sosial dan pekerjaan yang layak untuk semua di seluruh dunia," ucapnya.

Menaker turut menyampaikan ihwal Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan G20 Tahun 2022. Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 akan mengangkat tema besar “Recover Together Recover Stronger”, sementara untuk G20 bidang ketenagakerjaan akan mengangkat tema “Improving The Employment Conditions To Recover Together” dengan fokus bahasan pada empat isu prioritas.

Empat isu priortas Kemanker yakni Sustainable Job Creation Towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Dunia Kerja), Inclusive Labour Market and Job Quotas for people with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas).

Kemudian, Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan), dan Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja).

"Pemerintah Indonesia berharap, jika Madam Muriel Penicaud terpilih sebagai Direktur Jenderal ILO dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu prioritas yang diangkat dalam kelompok kerja ketenagakerjaan G20 Indonesia Tahun 2022 ini," ujar Menaker. (*)iona