Selain di Bidang Finansial, Ini Dampak Perang Rusia-Ukraina bagi Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung hingga hari ini. Konflik kedua negara yang kian memanas tersebut berhasil menyita perhatian masyarakat global. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa kedua negara tersebut merupakan negara besar yang setiap kebijakan ekonomi politiknya memiliki dampak bagi dunia.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global pun menaruh atensi yang cukup besar terhadap konflik antara Rusia dan Ukraina. Beberapa orang mengkhawatirkan dampak ekonomi-politik yang mungkin timbul dari perang kedua negara tersebut akan turut memengaruhi Indonesia. Lantas, apa sebenarnya dampak perang Rusia-Ukraina yang mampu memengaruhi Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi perang antara Rusia dan Ukraina akan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara makro. Direktur Indef, Tauhid Ahmad, mengungkapkan pengaruh tersebut akan tampak pada alur investasi asing Indonesia. “Ada 88 juta proyek investasi asing Indonesia di Ukraina yang bernilai 1,6 juta dolar AS. Konflik yang terjadi saat ini akan berpengaruh terhadap jalannya proyek investasi tersebut,” ungkap Tauhid seperti dikutip dari Tempo.co, 25 Februari 2022.

Sain di bidang finansial, konflik Rusia-Ukraina juga akan mempengaruhi sektor penyediaan bahan bakar. Dilansir dari Bisnis, posisi Rusia dan Ukraina yang merupakan dua negara produsen minyak bumi terbesar di dunia membuat konflik kedua negara tersebut mempengaruhi harga minyak dunia. Akibatnya, kenaikan bahan bakar diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari konflik Rusia-Ukraina.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Bayu Dardias Kurniadi, mengungkapkan kenaikan harga BBM merupakan dampak yang paling krusial dan harus diantisipasi dari konflik Rusia-Ukraina. Menurut dia, Ukraina selama ini menjadi negara kedua yang paling banyak mengekspor minyak bumi ke Indonesia. “Hal tersebut membuat kenaikan harga BBM menjadi hal yang tidak terelakkan,” jelas Bayu.

Bayu menambahkan kemungkinan terjadinya kenaikan harga BBM makin besar karena Indonesia tengah mengalami kelangkaan minyak sawit. Apabila persediaan minyak sawit, menurut Bayu, harga BBM akan tetap dapat ditekan dengan menggunakan subsidi minyak sawit. “Jangankan subsidi BBM, Indonesia saat ini masih berkutat dengan sulitnya memenuhi kebutuhan minyak sawit untuk produksi minyak goreng,” ucap Bayu.

BANGKIT ADHI WIGUNA

