Menparekraf Sandiaga Uno Serahkan DAK untuk Kabupaten Jembrana

INFO NASIONAL- Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menyerahkan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pembangunan sirkuit All In One di Kabupaten Jembrana. Penyerahan Dana DAK sejumlah rp 5,5 milyar tersebut diserahkan secara langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno kepada Bupati Jembrana I Nengah Tamba di Pantai Pengambengan, Kecamatan Negara, Rabu 23 Februari 2022).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran pejabat Kemenparekraf Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, serta Kepala OPD dilingkungan Pemkab Jembrana.

Sandiaga Uno mengatakan Dana DAK bidang pariwisata yang dialokasikan dari APBN kepada Kabupaten Jembrana ini diperutuhkan untuk amenitas peningkatan data tarik wisata. DAK fisik ini digunakan maksimal 5 persen dari pagu alokasi per-daerah untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung demi kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan DAK fisik berupa toilet, tempat parkir, pembuatan landscape, plaza kuliner, menara pandang dan sirkuit All In One Desa Pengambengan dengan standar kelas Nasional dan Internasonal CHSE (Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan)," ujarnya

Lebih lanjut, mantan Wagub DIK Jakarta tersebut menginginkan agar pengembangan destinasi ini fokus pada kualitas dan keberlanjutan lingkungan (Quality and Sustainability), dan untuk kesejahteraan masyarakat agar mampu menyerap tenaga kerja. "Saya kira banyak sekali warga di Jembrana ini yang terdampak pandemi covid-19, dan saatnya kita bangkit. Semoga Jembrana bangkit, dan Kita semua Bangkit," katanya.

Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan keberadaan sirkuit All In One diatas lahan seluas 4 hektarei nantinya sebagai venue yang menyuguhkan berbagai macam kesenian khas Jembrana, seperti festival jegog, makepung, balapan kuda, festival layang-layang, arisan dedara, dan kesenian lainnya. Disamping itu, lokasi ini juga dimanfaatkan untuk aktivitas umat.

"Saya memiliki janji akan melaksanakan tari rejang renteng masal dengan 10.000 peserta, dan untuk kegiatan umat muslim seperti maulidan pun akan dilaksanakan ini, jadi betul-betul dalam satu tempat mengakomodir berbagai kegiatan. Sekali lagi matur suksme Pak Menteri atas kehadirannya di Kabupaten Jembrana dan Matur suksema atas dukungannya dalam pengembangan sirkuit All In One ini," ujarnya.

Untuk pelaksanaan pembangunan, Bupati asal Desa Kaliakah tersebut menuturkan akan segera melakukan proses tender sebelum dieksekusi.

"Kita tancap gas, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa tender dan ketika sudah final tender, pengerjaan Sirkuit All In One bisa dikerjakan. Astungkara tahun 2022 ini rampung seluruhnya dan mulai bisa kita gunakan untuk event-event di Kabupaten Jembrana. Dengan ini, tentu akan menyerap tenega kerja, UMKM pun hidup, kita yakin Jembrana kedepan akan lebih maju lagi," katanya.

Selain penyerahan DAK dan meninjau lokasi dengan mobil offroad, Bupati Jembrana mengajak Menparekraf menyaksikan kesenian khas Jembrana seperti Jegog, Makepung, dan layang-layang tradisonal.(*)