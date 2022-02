British Council Apresiasi Alumni Inggris di Indonesia

INFO NASIONAL-British Council Indonesia bangga mengumumkan enam finalis Study UK Alumni Awards 2021-22 Indonesia. Tahun ini, terdapat dua kategori, yaitu Science and Sustainability; dan Social Action. Keenam finalis dipilih dari 1.500 pendaftar di seluruh dunia yang terdiri dari kalangan profesional di bidang bisnis, wirausahawan, dan pemimpin komunitas atas kontribusi mereka menguatkan ikatan kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Dua orang pemenang akan diumumkan secara online pada 11 Februari 2022.

Menginjak delapan tahun digelarnya acara yang bergengsi ini, Study UK Alumni Awards mengapresiasi pendidikan tinggi Inggris dan pencapaian para alumni UK di seluruh dunia. Alumni UK yang mendaftarkan diri berasal dari lebih dari 100 negara dan lebih dari 140 institusi pendidikan tinggi di seluruh Inggris.

Para finalis Science and Sustainability Award telah menunjukkan peranan mereka yang luar biasa di bidang sains dan keberlanjutan. Mereka adalah:

Mariella Ardiyanti Haryanto – graduate Master of Food Bioscience, Glasgow Caledonian University. Dia berinovasi dengan roti croissant berumur simpan panjang (long shelf-life croissants). Diluncurkan pada 2019, lini produk ini sudah diekspor ke berbagai negara di Asia Pasifik.

Makhyan Jibril Al Farabi – graduate Master of Entrepreneurship with healthcare Pathway, University College London (Chevening Scholars 2017)

CEO dari Akselerasi Inovasi Negeri adalah anggota satuan tugas Covid-19 yang mengelola data 398.268 pasien dengan 185 variabel, membuat analisis epidemiologi, menyusun keputusan strategis dan kebijakan Covid-19, serta membawa transparansi data dan interoperabilitas antara akademisi, pemerintahan, sistem pelayanan kesehatan, dan militer. Usaha Makhyan tersebut untuk memastikan agar dana Covid-19 Jawa Timur senilai Rp 23 Triliun mencapai sasarannya dengan efektif.

Ida Bagus Mandhara Brasika – graduate Master of Environmental Technology, Imperial College London (LPDP Awardee 2015)

Dia adalah pendiri dan CEO Griya Luhu, bank sampah digital terbesar di Indonesia. Griya Luhu adalah eko-preneur ternama yang mengubah perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan bantuan teknologi digital. Mandhara Brasika ditunjuk Gubernur Bali untuk menyusun Peraturan Pelarangan Plastik di Bali bersama dengan anggota tim yang lain.

Para finalis Social Action Awards terdiri dari alumni yang berkontribusi dan berkomitmen untuk membawa perubahan positif di bidang sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mereka adalah:

Averina Geffanie Suwana – graduate Master of Research Cardiovascular and Science, Newcastle University

Averina mendirikan Yayasan Indonesia Sehat pada n 2016 untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk anak-anak yang kekurangan gizi di seluruh Indonesia,. Bersama dengan timnya, dia menyediakan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan untuk 25.000 anak dan keluarga mereka di pedalaman Indonesia.

Irfan Latifulloh Sarhindi – graduate Master of Philosophy Education, University College London (LPDP Awardee 2016)

Irfan adalah pendidik, penulis dan ustad (pengajar agama Islam) yang memperkaya kontekstualisasi pemikiran Islami dan mengampanyekan pemikiran reflektif dalam pendidikan Agama Islam.. Karyanya sangat berguna dalam mengajarkan keterampilan berpikir kritis pada Muslim Indonesia muda.

Zulfikar Basrul Gandong – graduate Master of Animal Welfare, Ethics, and Law. University of Glasgow (LPDP Awardee 2015)

Dokter hewan aktif mengedukasi masyarakat tentang kesejahteraan hewan, bidang yang relatif masih baru di Indonesia. Zulfikar membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mengubah cara masyarakat memperlakukan hewan menjadi lebih manusia.

Hugh Moffatt, Country Director British Council Indonesia menyatakan keenam individu yang telah dipilih sebagai finalis Study UK Alumni Awards 2021-22 di Indonesia berhasil menggunakan studi mereka di Inggris sebagai titik awal mengakselerasi karir yang mereka pilih dan ikut membentuk dunia di sekeliling mereka. “Finalis tahun ini tidak hanya mencerminkan keberagaman Inggris dan karya-karya mereka, tetapi juga dampak transformatif dari pendidikan di Inggris,”ujarnya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, mengatakan, penghargaan ini mengapresiasi pencapaian para alumni Inggris serta menunjukkan kontribusi yang mereka persembahkan untuk Indonesia melalui karya mereka. “Saya harap mereka terus mendorong perubahan yang positif di negara yang hebat ini sambil memajukan hubungan bilateral yang erat antara Inggris dan Indonesia. Selamat untuk para finalis, terutama mereka yang berasal dari Indonesia! Semoga yang terbaik yang akan menang!” katanya. Ini untuk pertama kalinya British Council Indonesia menggelar penghargaan sejak 2017.(*)