BP2MI : Siap Kirim Tenaga Perawat dalam Skema G to G Mulai Semester II 2022

Kick Off Program Penempatan Perawat G to G di Jerman Tahun 2022, yang disiarkan secara daring, Kamis (10/2)

INFO NASIONAL -- Indonesia resmi memulai program pengiriman tenaga perawat ke Jerman dalam skema penempatan pemerintah atau government to government (G to G) pada semester II 2022. Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program triple win ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan Agensi Ketenagakerjaan Federal (Bundesagenturfür Arbeit) pada Juli 2021.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengungkapkan, “Indonesia akan menjadi negara pertama yang menempatkan pekerja migran ke Jerman dengan skema G to G sejak instrumen terbaru UU Imigrasi Jerman 2020 diterbitkan,” jelasnya pada acara Kick Off Program Penempatan Perawat G to G di Jerman tahun 2022, secara virtual pada Kamis 10 Februari 2022.

Pada 2022 juga akan menjadi tahun penempatan PMI melalui skema government to private atau penempatan dengan swasta. Benny melanjutkan,” Kami mengirimkan tenaga perawat yang memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi, keahlian, ketrampilan atas bidang yang mereka kuasai. PMI tenaga perawat menjadi duta negara bagi Indonesia. Saat ini sebanyak 4,4 juta PMI tersebar di 150 negara penempatan dan telah menyumbang devisa sebesar 159, Trilyun, Ini sumbangan terbesar kedua setelah sektor Migas. “paparnya.

“Hampir 13 tahun penantian panjang, akhirnya skema penempatan pemerintah G to G di Jerman dapat terealisasikan. Setelah sebelumnya program G to G telah dilakukan di Korea Selatan dan Jepang pada 2021. Keberhasilan kerjasama ini merupakan perwujudan kolaborasi dan dukungan dari perwakilan Republik Indonesia di Jerman, Kementerian Ketenaga kerjaan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan, “ jelasnya.

Calon kandidat PMI perawat dengan skema G to G ke Jerman sebanyak 200 orang, berasal dari 25 propinsi. Pendidikan PMI perawat cukup beragam dari D3, D4, S1, sampai dengan S2 Magister Keperawatan. Peminat didominasi oleh 115 wanita dan sisanya 85 pria. Saat ini kandidat sedang menjalani pelatihan bahasa Jerman level B1 di Goethe-Institut Bandung. Dubes Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, menambahkan, “ Ke depannya, kami memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperluas kecakapan berbahasa Jerman ke Akademi Keperawatan, terlepas mereka dapat pergi ke Jerman atau tidak. Dengan latar belakang bahasa Jerman, akan mempermudah proses imigrasi ke Jerman dan juga negara Austria dan Swiss. Ketiga negara ini sebagian besar masyarakatnya berbahasa Jerman, “ usulnya.

Sementara itu Director International Relation German Federal Employment Agency (BA), Alexander Wilhelm, memaparkan, “ Jerman memiliki proporsi kelompok usia tua yang lebih banyak. Kami sangat kekurangan tenaga profesional kesehatan dan perawat. Program Triple Win yang diinisiasi pemerintah Jerman memberikan manfaat ke pemerintah baik Jerman maupun Indonesia, pekerja dan pemberi kerja. “ jelasnya

Kekurangan tenaga kesehatan sangat signifikan terus bertumbuh. Estimasi kebutuhannya mencapai 150.000 perawat sampai 2025. Sejak 2013, Jerman telah bekerjasama dengan lembaga mitra di negara Bosnia-Herzegovina, Philipina dan Vietnam untuk memasok kebutuhan tenaga terampil ini untuk di tempatkan di Rumah Sakit, Panti Jompo dan Fasilitas Kesehatan lainnya di Jerman. (*)